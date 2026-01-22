STPS: Plan Michoacán por la Paz y la Justicia oferta empleos en varios municipios

El INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2025 (Juan José Estrada Serafín)

Como parte de la estrategia integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se llevaron a cabo seis Ferias del Empleo simultáneas en el estado, en las que se ofertaron 1,634 puestos de trabajo formal.

Así lo dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al detallar que a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), las ferias se realizaron este jueves 22 de enero en los municipios de La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, beneficiando a la población de esos municipios y sus alrededores.

Asimismo, se contó con la participación de 174 instancias empleadoras de diversos sectores productivos.

Las áreas con vacancias van del comercio, manufacturas, servicios profesionales, construcción, agricultura, minería, medios de comunicación, entre otros, con salarios promedio que van desde los 10,900 pesos mensuales hasta los 12,800 pesos, aunque también se registraron ofertas laborales que alcanzaron los 60 mil pesos.

De manera complementaria, durante la Feria del Empleo en Uruapan, el SNE llevó a cabo la primera jornada de vinculación laboral del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) en el año, que permitirá a las personas interesadas integrarse a este esquema de movilidad laboral internacional y sumarse a los cerca de 25 mil trabajadoras y trabajadores mexicanos que cada año viajan a dicho país con empleo formal y derechos garantizados.

En este marco, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia articula acciones en materia de seguridad, desarrollo social, bienestar y empleo, con el objetivo de atender las causas estructurales de la violencia, fortalecer el tejido social y garantizar condiciones de justicia, desarrollo y paz para la población de esa entidad.

La Secretaría del Trabajo refrendó su disposición a continuar trabajando de manera cercana con la población para llevar más y mejores oportunidades laborales a cada región.

Como parte de este Plan, durante 2026 se proyecta la realización 48 Ferias del Empleo en Michoacán, de las cuales nueve tendrán sede en Uruapan, con el propósito de que más personas accedan a un empleo formal que mejore su bienestar y el de sus familias.