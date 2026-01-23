Así fue la reunión de Harfuch con Kash Patel, director del FBI: de esto hablaron

García Harfuch y el director del FBI (Kash Patel) El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana volvió a destacar la colaboración con Estados Unidos para detener líderes del crimen organizado

Autoridades de México y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad tras la visita, el 23 de enero, del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, a la Ciudad de México. De acuerdo con información oficial, el funcionario sostuvo reuniones por separado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con la Fiscalía General de la República (FGR), así como con el embajador de Estados Unidos en México, en las que se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

¿De qué habló García Harfuch con el director del FBI?

Durante las discusiones, se enfatizó la importancia de mantener un intercambio fluido de información y de fortalecer la coordinación bilateral, siempre con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de cada nación. Las autoridades acordaron continuar este trabajo conjunto, destacando que ya ha producido resultados concretos, como la captura y extradición de fugitivos de alto perfil.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Patel partió de México el 23 de enero llevando consigo a dos objetivos prioritarios: un individuo no estadounidense incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, detenido por autoridades mexicanas, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente en la embajada de Estados Unidos. Este último se identifica como Ryan Wedding, un exdeportista olímpico canadiense acusado de tráfico de drogas y otros delitos graves.

Esta reunión representa un avance significativo en la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Al priorizar la detención de criminales transnacionales, como narcotraficantes y fugitivos, se fortalece la capacidad para combatir el crimen organizado que opera a través de fronteras.

Los resultados inmediatos, como las extradiciones mencionadas, demuestran cómo esta alianza genera impactos directos en la reducción de la violencia y el tráfico de drogas, beneficiando la seguridad pública en ambos lados de la frontera. Además, el énfasis en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida establece un marco sostenible para futuras colaboraciones, potenciando el intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas sin comprometer la autonomía de cada país.