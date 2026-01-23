CFE implementa acciones estratégicas ante la Tormenta Invernal 2026

Ante las previsiones climatológicas que alertan sobre un evento de bajas temperaturas en Estados Unidos y el norte de México durante la Tormenta Invernal 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer una serie de acciones estratégicas y preventivas con el objetivo de evitar afectaciones en el suministro de energía eléctrica en el país.

De acuerdo con la CFE, las condiciones meteorológicas extremas podrían generar interrupciones en el suministro de gas natural, además de provocar una alta volatilidad en los precios internacionales de este combustible, el cual es utilizado para la generación de electricidad. Frente a este escenario, la empresa productiva del Estado aseguró que se encuentra preparada para atender cualquier eventualidad y garantizar la continuidad del servicio eléctrico a la población.

La Comisión informó que cuenta con más de 28 mil megawatts (MW) de capacidad disponible que no depende del gas natural, lo que permite reducir el riesgo operativo ante posibles restricciones en el suministro de este energético. Esta capacidad se respalda mediante diversas tecnologías de generación, como plantas termoeléctricas convencionales, carboeléctricas y el aprovechamiento de energías limpias, las cuales en conjunto son suficientes para mantener el suministro eléctrico en todo el territorio nacional.

Asimismo, la CFE destacó que dispone de dos terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL), con una capacidad de abastecimiento de hasta 350 mil metros cúbicos hacia el interior del país. Estas instalaciones representan una alternativa importante para asegurar el suministro de combustible en caso de presentarse interrupciones en las importaciones de gas natural por ductos.

Como parte de las acciones de seguimiento y coordinación, la Comisión Federal de Electricidad constituyó el Grupo Directivo de Atención de Emergencias, el cual se mantiene en sesión permanente. Este grupo tiene la función de monitorear de manera continua la evolución del fenómeno meteorológico, evaluar posibles afectaciones a la infraestructura eléctrica y coordinar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio, así como el restablecimiento oportuno en caso de fallas.

En lo que respecta a la volatilidad en los precios del gas natural, la CFE señaló que cuenta con un programa de coberturas financieras mediante instrumentos conocidos como opciones, los cuales permiten limitar el impacto de incrementos abruptos en los precios internacionales. Estas medidas ayudan a mantener los costos dentro de rangos convenientes y a disminuir la exposición financiera durante periodos de alta incertidumbre en los mercados energéticos.

La empresa explicó que dichas coberturas contribuyen de manera efectiva a la estabilidad financiera y operativa del Sistema Eléctrico Nacional, lo que se traduce en un servicio más confiable para los usuarios.

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad reiteró su compromiso con la sociedad mexicana al implementar acciones estratégicas y preventivas que permitan salvaguardar la continuidad, seguridad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica, especialmente ante fenómenos climatológicos extremos como la Tormenta Invernal 2026.