Con el T-MEC, México tiene el mejor acuerdo comercial del mundo, dice titular de Comercio de EU

La presidenta del Banco Central Europea, Christine Lagarde,(de espaldas) habla con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick World Economic Forum in Davos (EFE)

T-MEC — “México consiguió el mejor acuerdo del mundo y Canadá el segundo mejor” en materia comercial, aseguró en la última jornada oficial del Foro Económico Mundial de Davos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, al resaltar que la relación bilateral económica entre ambos países está mejor que nunca.

Lutnick destacó el jueves que son muchos los beneficios de México con el acuerdo comercial de América del Norte, mientras que Canadá tiene el segundo mejor acuerdo.

El funcionario estadounidense apuntó que en el caso de la imposición de aranceles a productos mexicanos fuera del T-MEC, únicamente el 15 % de los productos procedentes del vecino país se ven afectados por un arancel del 25 %.

En lo que es la otra cara de la moneda, el secretario de Comercio estadounidense dijo que Canadá enfrenta un 35 % de aranceles sobre sus exportaciones.

CONSECUENCIAS

Sobre el posicionamiento que ha tomado el gobierno del país de la hoja de maple, Lutnick advirtió que Canadá “pagará las consecuencias” por su acercamiento comercial al concretar un acuerdo con China.

Sobre este punto, el funcionario estadounidense dijo en entrevista con la agencia Bloomberg criticó la posición que ha adoptado el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, por abrir el mercado canadiense a automóviles eléctricos fabricados en China y por sus advertencias ante el Foro Económico Mundial sobre negociar bilateralmente con potencias hegemónicas.

“Ahora lo único que tengo que hacer es escuchar las quejas y lamentos de este tipo (el Primer Ministro Carney)”, señaló el secretario de Comercio de EU, quien reiteró sus críticas por los acercamientos comerciales de Canadá con el gigante asiático.

EUROPA

Por otra parte, Lutnick recomendó encarecidamente a la Unión Europea adoptar el modelo impuesto por Trump, ya que la globalización “ha fallado y sólo ha empobrecido a los trabajadores” y ha reducido la independencia de los Estados.

Para la administración Trump, “los trabajadores de nuestro país son lo primero” y no tiene sentido que las empresas deslocalicen la producción y se lleven fuera del país industrias como la farmacéutica, que perjudica el acceso a los medicamentos.

Así ocurre con otros sectores, refirió Lutnik, que ha reiterado que “no se puede ser soberano si dependes de otros países para cosas tan básicas”; la soberanía y la independencia, ha indicado, “se miden en las fronteras”.

La Crónica de Hoy 2026