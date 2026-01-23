Construirán viviendas para más de 4 mil familas en Veracruz afectadas por las fuertes lluvias

Necesario relocalizar a más de 4 mil familias a zonas seguras en Veracruz: Sedatu

En la conferencia mañanera realizada en el Puerto de Veracruz, la la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, informó que como resultado de un diagnostico realizado por la Secretaría del Bienestar, se tiene registro de que se necesario relocalizar a 4 mil 60 familias a zonas seguras luego de que fueran damnificadas por las lluvias que inundaron el estado en octubre de 2025.

El censo de la Secretaría de Bienestar, que más de 33 mil viviendas resultaron con daños mayores o totales; de estas, cuatro mil 60 se encuentran en zonas de alto riesgo. Asimismo, dio a conocer que de los 13 municipios con afectaciones, dos registraron los mayores daños: Poza Rica con 3 mil 18 casos, seguido de Ilamatlán con 516.

La secretaria señaló que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) construirá las viviendas nuevas a donde se podrá relocalizar a las familias con pérdidas de sus hogares. Para ello, precisó que ya se cuenta con una reserva territorial de 7 predios: uno del gobierno estatal a cargo de la gobernadora Rocío Nahle, cinco del gobierno federal y uno privado.

“A partir de la próxima semana se iniciarán los levantamientos de las cédulas socioeconómicas casa por casa. Aprovecho para hacer un llamado a las comunidades que están en esas zonas a estar atentos a las visitas que realizarán por personal de la Conavi, Sedatu del gobierno estatal que se identificarán plenamente para tener datos más precisos de las características de las viviendas y familias” , dio a conocer Edna Vega.

Informó que en la entidad se cuenta con dos modelos de viviendas: el primero para las zonas con menor daño, en lotes de 98 m² con una dimensión de 51 m², dos recámaras, sala, comedor, baño, patio de servicio y jardín. El segundo proyecto está enfocado en zonas como Poza Rica y consta de lotes de 105 m² y viviendas con una dimensión de 61 m, también con sala-comedor, cocina, baño y jardín pero estas serán dúplex.