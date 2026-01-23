El embajador de EU en México, Ron Jhonson,, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch y el Director del FBI, Kash Patel, tras la reunión celebrado este jueves (Especial)

FBI-SSPC — En una reunión relámpago celebrada en México, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, recibió al Director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), Kash Patel, con quien sostuvo reuniones de alto nivel para fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos. Tras su encuentro, el titular de la agencia federal estadounidense regresó a Washington con dos presos etiquetados como objsteiuvos prioritarios, uno de ellos el exatleta canadiense Ryan James Wedding ligado al Cártel de Sinaloa y el estadounidense Alejandro Rosales Castillo, buscado por la agencia de inteligencia.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, señaló García Harfuch en un mensaje en su cuenta de la red social X sobre la reunión efectuada el jueves.

Este encuentro se llevó a cabo como parte de las estrategias y cooperación internacional y del mecanismo de entendimiento entre ambos gobiernos y en la que el funcionario del FBI realizó dos reuniones de trabajo: una con el equipo de la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy Ramos.

Positiva, la reunión del Gabinete de Seguridad con el Director del FBI

Trascendió que en las dos reuniones con el Gabinete de Seguridad, destacaron el incremento de operaciones conjuntas para la captura de generadores de violencia y objetivos prioritarios que representan una amenaza para la seguridad regional.

Asimismo, se acordó mantener y fortalecer la coordinación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de ambas naciones.

García Harfuch subrayó que las reuniones se llevaron a cabo en un ambiente de respeto y colaboración institucional donde ambas partes coincidieron en que la cooperación entre el FBI y el Gabinete de Seguridad ha arrojado resultados relevantes, particularmente en la detención de criminales de alto impacto.

En la misma línea, se reafirmó el compromiso de reforzar el intercambio de información y las acciones conjuntas para fortalecer la seguridad entre ambos países amigos.

PRESOS

Por otra parte, este viernes el Director del FBI regresó a Washington con dos presos considerados como objetivos prioritarios y con alto perfil criminal, siendo uno de ellos el exatleta de competencias invernales, el canadiense Ryan James Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa quien se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en México. Otro preso es el estadounidense Alejandro Rosales Castillo, incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El Director del FBI, Kash Patel y el embajador de EU en México, Ron Johnson, flanquean a la fiscal General de la República, Ernestina Godoy,

En su cuenta de la red social X, el Director del FBI resaltó que gracias al liderazgo del presidente Donald Trump y a una estrecha cooperación internacional, el Departamento de Justicia de EU y el FBI capturaron en México a Ryan Wedding, considerado como el sexto fugitivo más buscado por las autoridades estadounidenses en el último año, acusado de tráfico de cocaína y asesinato, así como de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y prófugo durante al menos una década y quien dirigía una operación transnacional de narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, Kash Patel subrayó el papel clave del gobierno mexicano, de diversas agencias estadounidenses y de unidades especializadas del FBI para hacer más fuerte la seguridad entre ambas naciones.

La Crónica de Hoy 2026