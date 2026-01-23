Homicidio doloso en Veracruz disminuyó 28% durante 2025, reporta Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el delito de homicidio doloso en Veracruz registró una disminución del 28 por ciento durante 2025, como resultado de las acciones coordinadas entre el Gobierno de México y las autoridades estatales.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch México descarta presencia alarmante o "significativa" del Tren de Aragua en el país (Presidencia de México/EFE)

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Veracruz, el funcionario federal detalló que los indicadores mensuales correspondientes a los últimos 16 meses muestran una tendencia sostenida a la baja en este delito.

De acuerdo con las cifras presentadas, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 3.13 casos en septiembre de 2024 a 2.48 en diciembre de 2025, lo que refleja una reducción significativa en la incidencia de este delito en la entidad.

García Harfuch explicó que, al comparar los periodos de diciembre de 2024 y diciembre de 2025, se observa una variación en los registros diarios de homicidio doloso, datos que forman parte del análisis integral de seguridad y que confirman una tendencia general descendente a lo largo del año.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el titular de la SSPC señaló que también se mantiene una tendencia a la baja. Precisó que, al comparar 2024 con 2025, se registró una reducción del 0.3 por ciento, al pasar de un promedio diario de 20.6 a 20.5 delitos.

“En los últimos ocho años la tendencia de los delitos de alto impacto ha sido a la baja. Si se compara 2024 contra 2025, se observa esta reducción”, puntualizó el funcionario federal.

García Harfuch sostuvo que estos resultados reflejan el impacto de las acciones conjuntas de seguridad implementadas en Veracruz y reiteró que el Gobierno de México mantendrá el despliegue de fuerzas federales y la coordinación institucional para fortalecer la estabilidad y la paz en el estado.