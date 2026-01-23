Manolo Jiménez se reúne con la Secretaria de Energía para impulsar proyectos estratégicos en Coahuila

. .

Con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos energéticos contemplados para Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Energía federal, Luz Elena González Escobar.

El mandatario estatal calificó el encuentro como positivo y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno Federal para acelerar inversiones clave en el sector.

“Tuvimos una excelente reunión con la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. Trabajando en equipo, vamos a seguir impulsando grandes proyectos para Coahuila”, expresó el gobernador.

Durante la mesa de trabajo, ambos funcionarios reiteraron su compromiso de colaboración para concretar acciones que generen nuevas inversiones en materia energética, con impacto directo en las regiones Centro, Carbonífera y Norte del estado.

Entre los temas abordados, se revisó el funcionamiento del nuevo esquema de producción de carbón y las oportunidades para mejorar la logística en el proceso de entrega-recepción.

Asimismo, se informó por parte de la CFE el inicio de la segunda etapa de asignaciones para pequeños y medianos productores de carbón en Coahuila, con el objetivo de que el mayor número de productores cuente con pedidos garantizados por los próximos tres años, lo que brinda certidumbre para invertir y generar empleos.

“Todas estas acciones serán de gran beneficio para la economía de la región”, comentó Manolo Jiménez.

El gobernador también señaló que en la reunión se dialogó sobre proyectos estratégicos en el ámbito eólico y fotovoltaico, como parte del impulso a energías limpias y al crecimiento energético del estado.

Finalmente, Manolo Jiménez reiteró su voluntad de seguir trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la meta de fortalecer el desarrollo de Coahuila y su competitividad.

“En los próximos años, Coahuila se consolidará como uno de los jugadores de energía más importantes del país”, puntualizó.