México y Alemania firman el Plan de Trabajo 2026–2027 en Infraestructura de la Calidad

México y Alemania fortalecen su cooperación bilateral con la firma del Plan de Trabajo 2026–2027 en Infraestructura de la Calidad

Los días 22 y 23 de enero, se realizó en la Secretaría de Economía la V Reunión del Grupo de Trabajo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad, en el cual se firmó el Plan de Trabajo 2026–2027 del Diálogo Mexicano–Alemán en Infraestructura de la Calidad.

En las sesiones de trabajo realizadas se articularon componentes clave sobre la normalización, la metrología, la acreditación, la evaluación de la conformidad y la vigilancia del mercado, lo que en términos económicos significa mayor certidumbre y acceso a mercados, en términos sociales, seguridad y protección para las y los consumidores.

En este contexto, Alemania es un referente global en la materia y México, bajo el liderazgo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y en el marco del Plan México impulsado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, fortalece su sistema de la Infraestructura de la Calidad con visión de prosperidad compartida, innovación técnica y sostenibilidad.

La Infraestructura de la Calidad se desarrolla como el canal para que las economías crezcan con certidumbre, competitividad y confianza, al reducir costos de transacción, facilitar la interoperabilidad, generar confianza verificable y permitir que la innovación y el comercio escalen de manera ordenada.

El Plan de Trabajo 2026–2027 representa la contribución que desde la IC se otorga para una redefinición de economía global en cuatro ejes:​

1. Digitalización de la Infraestructura de la Calidad (QI Digital);

​2. Comercio electrónico: vigilancia del mercado y etiquetado electrónico; ​

3. Electromovilidad: tendencias actuales hacia una Economía Sostenible;

​4. Inteligencia artificial: buenas prácticas regulatorias y su uso práctico.

La firma del Plan se realizó ndrea Genoveva Solano Rendón, Jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia por parte de Secretaría de Economía del Gobierno de México y por Ole Janssen, representante de la Dirección General de Política Digital e Innovación del Ministerio Federal de Economía y Energía del Gobierno Alemán.