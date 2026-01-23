Protección Civil pide extremar precauciones por onda gélida

Pronóstico de Frente Frío No. 31 ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO (Rogelio Morales Ponce)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperatura y las condiciones invernales que prevalecerán desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario deriva de la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el nuevo Frente Frío Número 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico. Esta combinación no solo potenciará el frío, sino que generará un temporal de lluvias, vientos intensos y nevadas que se desplazarán progresivamente del noroeste hacia el noreste y centro del territorio nacional.

En la región norte, este viernes la inestabilidad atmosférica podría propiciar la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, acompañados de lluvias fuertes.

Para este 24 de enero, día en que se prevén las mayores afectaciones, la dependencia exhorta a los habitantes de Durango a cuidarse ante lluvias puntuales intensas (acumulados de 75 a 150 mm) que podrían generar encharcamientos o crecidas.

Asimismo, la masa de aire ártico provocará temperaturas gélidas extremas, estimando mínimas de -20 a -15 °C en zonas serranas de Chihuahua para la madrugada del domingo, así como rachas de viento de 80 a 100 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El riesgo carretero aumentará significativamente la noche del sábado en Coahuila debido al pronóstico de lluvia engelante (gotas de lluvia formadas a una temperatura por debajo de 0 grados), un fenómeno que congela la superficie asfáltica instantáneamente. Además, se esperan nevadas o caída de aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero, el sistema se expandirá hacia el Golfo de México y el centro del país. Se activará un evento de “Norte” intenso con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose al Istmo de Tehuantepec, elevando el oleaje hasta los 4 metros de altura.

Las precipitaciones torrenciales se concentrarán en Veracruz (región de Nautla), mientras que las condiciones para lluvia engelante se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Cabe destacar que la cota de nieve (precipitación que cae en forma de nieve) descenderá hacia el centro del país, pronosticando caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

La Crónica de Hoy 2026