Aseguran a Alfredo “N” alias “El Conejo”, presunto implicado en homicidio de tres en Michoacán

Fue detenido como parte del Operativo Interinstitucional Conjunto realizado este sábado en las proximidades del Lago de Tequesquitengo.

Como parte del Operativo Interinstitucional Conjunto realizado este sábado en las proximidades del Lago de Tequesquitengo, fue asegurado Alfredo “N” alias “El Conejo” de 45 años, el cual se presume estuvo involucrado en el homicidio doloso de tres personas en Michoacán: una pareja de intérpretes de lenguaje de señas y su hija menor de edad.

Los tres cuerpos fueron hallados calcinados sobre la Autopista México-Guadalajara que se encuentra en el municipio de Zinapécuaro, tras haber sido presentado ante las autoridades el reporte de la desaparición de los tres finados, el pasado 14 de enero en la ciudad de Morelia.

En esta acción conjunta, hubo la participación de autoridades del ministerio y la policía a nivel estatal, efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal del Área de Investigación y elementos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos.

Con este operativo, se busca reafirmar el empeño de instituciones Federales y locales por asumir la materia de seguridad como tema prioritario en el estado.