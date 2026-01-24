“La vivienda no es un negocio, ni un privilegio, es un derecho”, asegura Sheinbaum en Tamaulipas

Sheinbaum en su visita a Tamaulipas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de 44 viviendas del desarrollo “Florencia” en Reynosa , Tamaulipas, a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento, la presidenta informó que con dicho programa se les da certeza a las familias mexicanas “de que pueden tener un patrimonio propio para ellos y para sus hijos”.

La meta sexenal en el estado son 84 mil viviendas: 60 mil del Infonavit, 20 mil de la Conavi y más de 4 mil del Fovissste, a través de una inversión de 50 mil mdp generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecas y tamaulipecos

“La verdad es que antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho. No un negocio, no una mercancía, no un privilegio”.

A los beneficiarios se les entregaron escrituras y llaves de las respectivas viviendas, que son las primeras casas construidas en la entidad que forman parte del programa de Vivienda para el Bienestar, “un reflejo de la justicia social que llega al norte de Tamaulipas con el acceso de trabajadores de bajos ingresos a un hogar propio”, declaró la presidenta.

En el desarrollo Infonavit Florencia, se construyen 2 mil 4 viviendas, de las que ya se concluyeron 348 y de manera mensual se entregarán en promedio 140 hasta abril de 2027.

La presidenta enfatizó que con ello se les da certeza a las familias mexicanas que pueden tener un patrimonio propio para ellos y sus hijos.

La mandataria aseguró que el deber de la Cuarta Transformación es la felicidad del pueblo de México, por ello lucha por la justicia social y destacó que el programa Vivienda para el Bienestar es muestra de esto, ya que se entregan viviendas dignas a precios accesibles para trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos. Además de que se reestructuraron 4.8 millones de créditos con deudas impagables que se otorgaron durante otros sexenios.

Sheinbaum destacó que el Gobierno que encabeza mantiene una lucha constante por justicia social y por hacer realidad el bienestar.

“Hay dos palabras en la Cuarta Transformación: justicia y bienestar, por eso son viviendas para el bienestar, por eso los Programas para el Bienestar, por eso aumentamos el salario mínimo para el bienestar del pueblo de México, esa es la gran diferencia entre el pasado y la Cuarta Transformación”, agregó.

Recordó que hay “principios claros” y por ello México es y seguirá siendo un país libre, independiente y soberano.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Tamaulipas la meta sexenal es superar las 84 mil viviendas: 60 mil viviendas del Infonavit, 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y más de 4 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), construidas a través de una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp), generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos en beneficio de 302 mil tamaulipecos.

Explicó que del total de viviendas, 45 mil ya están contratadas. Además de la entrega de llaves de viviendas nuevas, en Reynosa también se entregaron 349 constancias de liquidación del Fovissste y 100 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

El director general del Infonavit, Octavio Romero, señaló que en Tamaulipas, de 60 mil viviendas que construirán, tienen contratadas 42 mil en 32 proyectos ubicados en los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Río Bravo.

Destacó que ya se iniciaron obras en más de 15 mil viviendas, mientras que el resto de los trabajos arrancarán en el primer semestre del año. Y se encuentran en proceso de revisión 16 proyectos adicionales para 18 mil viviendas que serán contratadas este año. Con ello, se proyecta que a finales de 2026 se habrá iniciado la construcción del 100 por ciento de la meta en el estado.