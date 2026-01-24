SEP y Marina del Pilar supervisan nueva infraestructura escolar en Tijuana

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, supervisaron en Tijuana, la segunda etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), institución que ya cuenta con matrícula activa de mil 125 estudiantes y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290, planteles que beneficiarán a más de 4 mil 100 jóvenes de bachillerato y superior de la entidad.

El secretario destacó que estos nuevos centros escolares, fortalecen la oferta pública de Educación Media Superior y Superior, con una visión de justicia social.

Asimismo, indicó que con el crecimiento de la UNRC, con una inversión de 433.95 mdp, se avanza con nuevos espacios académicos que beneficiarían a 3 mil jóvenes, como aulas adicionales, laboratorios de vanguardia, biblioteca especializada, cafetería y canchas deportivas de usos múltiples; acciones concretas que garantizan mejores condiciones de aprendizaje y un desarrollo integral para las y los estudiantes.

Delgado Carrilo dijo que la UNRC, contará con 11 carreras en diferentes campos como: Ingeniería y Tecnología, Administración, Negocios y Finanzas, Derecho, Seguridad y Justicia, Humanidades, Comunicación y Cultura, Ciencia Sociales y Relaciones Internacionales, así como Turismo y Servicios.

Señaló que el nuevo CBTIS No. 290 tuvo una inversión de 66.5 mdp beneficiando a mil 80 estudiantes y fortalecerá el talento de los jóvenes con carreras en inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y semiconductores.

El titular de la SEP agregó que, la educación es una prioridad nacional, porque ampliar la infraestructura y acercarla a las comunidades significa abrir oportunidades reales, reducir desigualdades y asegurar que nadie se quede sin estudiar.

Además, reconoció el trabajo coordinado con autoridades estales para construir una preparatoria en el municipio de Tijuana pensada para jóvenes que antes no tenían acceso cercano a la escuela, una obra estratégica que cambia vidas al ofrecer formación técnica vinculada con inteligencia artificial, robótica y semiconductores, áreas clave para el futuro productivo del país.

Por su parte, Marina del Pilar afirmó que se cumplió la meta de acercar la preparatoria a las casas de las y los jóvenes, una decisión planeada con visión estratégica para que estudien disciplinas que colocan al estado en el centro de la innovación tecnológica.

Enfatizó que la formación en semiconductores, inteligencia artificial y robótica responde a la demanda de empresas globales que voltean a ver a Baja California por su talento, y que esta política educativa fortalece la competitividad regional y la atracción de inversiones.

Finalmente, enfatizó que construir preparatorias cercanas y con contenidos pertinentes es una acción de justicia social, resultado del trabajo conjunto con la SEP y el Gobierno de México.