Crimen organizado y consensos, los grandes ausentes de la reforma electoral: oposición

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será en febrero cuando se presente su iniciativa de reforma electoral (Isaac Esquivel/EFE)

Si bien el principal “atorón” a la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum son la reducción de legisladores plurinominales y el recorte de recursos de los partidos, la contención a la intervención del crimen organizado en los procesos electorales así como los consensos con aliados y la oposición, son los otros dos temas claves que se mantienen ausentes de este proceso que parece contracorriente sobre todo por esta última variable que puede dinamitar las nuevas reglas electorales que pretende establecer la llamada Cuarta transformación.

La oposición sobre todo a través del PAN así como expertos electorales como ex presidente del IFE e INE, advierten que el proyecto de reforma electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum que se ha difundido carece, --hasta el momento—de propuestas para contener el financiamiento e incluso participación del crimen organizado a través de candidatos en los procesos electorales.

“El tema más importante es cómo vamos a lídiar y contener el crimen organizado en las elecciones. Es sorprendente que el elefante que está en la sala y que ya se quiere subir a la recámara no lo estemos tratando…”, advierte el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde

Otro tema que puede hacer naufragar la reforma electoral que se impulsa desde el gobierno es la falta de consensos, pues si bien el gobierno federal ha arreciado las negociaciones con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, estos partidos se muestran reticentes a aceptar la reducción de legisladores plurinominales y de recursos partidistas.

“De lengua nos comemos unos tacos. Morena y sus duros insisten en que el Verde no existe sin ellos. Se equivocan. No vamos a votar una reforma electoral que busca un partido único. Somos aliados no paleros.

No a la manipulación, no a la regresión electoral . México necesita avanzar en libertad y no volver al pasado totalitario”, sostiene el senado del PVEM, Luis Armando Melgar.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya trabaja en la Reforma Electoral y que la propuesta final se presentará en febrero, pues –según dijo--ya se se tiene un ‘borrador’ que actualmente se encuentra en revisión sobre todo en lo relacionado a la nueva integración de los plurinominales que es lo que ha generado gran controversia.

Algunas de las principales propuestas que contiene este proyecto de reforma electoral que se han deslizado van desde la eliminación de 10 diputados y los 32 senadores plurinominales, el 50 % de prerrogativas o recursos a los partidos, recorte de recursos al INE y hasta la eliminación de los 32 Oples u órganos electorales locales.

Sin embargo ante el rechazo y reticencia sobre todo de sus aliados del PT y PVEM, el Ejecutivo a través de la Comisión Presidencial para la reforma electoral que preside Pablo Gómez, busca otros formatos para “convencer” a sus aliados donde se plantea que entren los candidatos que se ubicaron en tercer lugar en la contienda para el Legislativo.

“En el Senado se eligen a los dos senadores de mayoría, una mujer y un hombre, y el primer perdedor que tiene mayoría de votos, el tercer lugar es quien entra también como senador de otro partido, es una de las posibilidades, que las listas de las minorías no sean de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas, sino que tengan territorio de alguna u otra manera, ese es el objetivo de la Reforma y se está viendo el número de diputados de Representación Proporcional”, explicó hace unos día Sheinbaum Pardo.

En este contexto, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, ha destacado “avances positivos” en las mesas de discusión entre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral pero de momento solo con el PT y PVEM, lo que ha desatado la molestia en varios sectores de la sociedad y la oposición.

AGANDALLE Y VIOLENCIA

El ex presidente del INE, Lorenzo Córdova recordó que todas las reformas electorales incluida la de 1976, donde José López Portillo fue el único candidato y ganó la Presidencia de la República con más del 80% , se consultó a todos los partidos, incluidos aquellos que no tenía registro, para elaborar una reforma electoral plural y democrática.

Córdova advirtió que de no resultar una reforma consensuada no solo se puede poner en riesgo la legitimidad de los futuros procesos electorales “porque quien pierda va a poder decir con toda razón estas reglas están torcidas”, sino que se pueden activar situaciones complicadas en un país que está sumido en una “oleada de violencia”.

“No debe presentarse una a reforma para el agandalle y que con la soberbia no se escuche a la otras voces incluso de sus aliados (del PT y PVEM) Así que mediar y consensar es indispensable pero si una reforma es impuesta unilateralmente , no solo se va a poner en riesgo la legitimidad de los futuros procesos electorales porque quien pierda va a poder decir con toda razón “estas reglas están torcidas”

“Van a decir, no hay cancha pareja: fraude y al que menos le conviene eso es al que gane, pero eventualmente si se obturan las válvulas de seguridad que permiten que la tensión política se procese por los cauces pacíficos que son los institucionales se podría en un país sumergido en una oleada de violencia alentar a quien no este de acuerdo que opte por vías que no debemos siquiera explorar…”, advirtió

--Pero hay garantías de que escuchen a la oposición en esta ocasión, ya la presidenta Sheinbaum dijo que no se reunirá con la oposición?,se le cuestionó

“No podemos cruzarnos de brazos porque en ese momento nos convertiríamos en cómplices y hay que subrayar una y otra vez la importancia de que las reglas del juego sean producto de un amplio consenso.

¿MÉXICO BRONCO?

“Desde 1994 las reglas del juego han implicado un amplio consenso entre la fuerza gobernante y las fuerzas de oposición pues de lo contrario significaría ir en contra de la historia y esto hay que alertarlo.

¿Para qué se hizo la reforma de 1997?, para no despertar al México bronco y violento, porque había Fuerzas minoritarias que no se les permitía jugar en la arena política electoral , porque no se les concedía registro, la lógica de a transición representó involucrarlos.

CRIMEN ORGANIZADO

En este contexto, los partidos de oposición han fijado sus posturas respecto a lo que se ha difundido de la reforma electoral que impulsa la presidenta, Sheinbaum donde el PAN ha prendido las alertas en la ausencia de reglas para contener el avance e intromisión del crimen organizado en los procesos electorales en México.

Tras calificar esta reforma como la “Ley Maduro” por sus similitudes con lo sucedido en Venezuela, la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, entregó sus propuestas al INE en materia de Reforma electoral donde pidieron sanciones como la nulidad de elecciones y pérdida del registro para candidatos y partidos que acepten financiamiento o intromisión del crinen organizado en las campañas.

“Le lanzamos un reto a Morena, y a la presidenta de la República, que es la que está redactando esta ley, burlándose de las mayorías parlamentarias, de ellos. Le lanzamos la pregunta, ¿estarían dispuestos a que en una reforma electoral genere la nulidad inmediata de cualquier elección o incluso la desaparición de un partido político, su registro, su existencia misma, si se comprueba que tienen nexos o financiamiento o apoyo del crimen organizado?”, emplazó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero

El panista retó : quieren una reforma electoral? ¿Están dispuestos? ¿Pierden el registro como partido todo aquel partido que se haya atrevido o se atreva a financiarse con el crimen organizado?

“Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir y lamentamos la cerrazón de la titular del ejecutivo que con total soberbia se atreve a decir que no tiene pensado reunirse con la oposición. Por eso a esta reforma la llamamos Ley Maduro: porque sigue el mismo camino que llevó a Venezuela a la captura institucional y al autoritarismo’’, afirmó

El blanquiazul también aseguró que la reforma electoral busca otorgar el poder total a Morena como nuevo partido hegemónico, y advirtió que está en juego el futuro de la democracia en México.

El panista exhibió la contradicción del morenismo pues recordó que todas las reformas electorales han sido impulsadas por la oposición y no por el gobierno en turno pues siempre se trata de quitarle poder al poder.

Sin embargo—agregó—esta reforma busca todo lo contrario, es decir, darle más poder al régimen y eternizarse en el poder.

ELIMNAR SOBREREPRESENTACIÓN

Por ello, el PAN hizo una serie de propuestas para integrarlas a la discusión l donde destaca la eliminación de la sobrerepresentación que hizo posible que Morena obtuviera más de 20 puntos en la cámara de diputados y con ello la mayoría calificada.

El blanquiazul también rechazó la eliminación de los legisladores plurinominales como plantea el oficialismo ni el recorte de financiamiento público a los partidos o un tope al gasto del INE.

Para el PAN ni el Instituto Nacional Electoral, ni los Institutos Electorales Estatales, son un gasto prescindible ni una estructura burocrática innecesaria, sino la Institución e Instituciones que garantizan elecciones libres, equitativas y confiables.

PRI

La dirigencia nacional del PRI advirtió que la reforma electoral de Morena pretende cerrar ese periodo en el que distintas fuerzas políticas ampliaron los espacios de competencia, pluralismo y participación ciudadana.

“ Ese legado de apertura no fue perfecto, pero sí decisivo para que México avanzara hacia la competencia política y la alternancia”, aseveró

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moremo detalló que la reforma busca modificar las reglas de representación y con ello posibilitar la sobrerrepresentación de Morena para borrar a las minorías políticas y construir un Legislativo dócil y de un solo color.

“Un Congreso así dejará de reflejar la diversidad del país y se convertirá en una oficialía de partes del Ejecutivo, eliminando contrapesos esenciales para la democracia”, alertó

El tricolor rechazó que se elimine la autonomía del INE pues recalcó que justamente esa posición impide el uso del aparato del Estado para manipular resultados y neutralizar adversarios.

“La reforma que impulsa Morena busca debilitarlo, politizarlo y subordinarlo al Ejecutivo, desmantelando una institución que costó décadas construir y que ha sido clave para la estabilidad política del país”, aseveró

MOVIMIENTO CIUDADANO

Movimiento Ciudadano a través de su coordinador en el Senado, Clemente Castañeda, acusó que la reforma electoral que prepara el Gobierno federal está diseñada “desde el poder para mantener el poder”, no para fortalecer la democracia por lo cual exigió que cualquier cambio en la materia cuente con un amplio consenso de partidos, sociedad civil y expertos.

“Es un absurdo querer impulsar una reforma electoral sin consenso. Hasta el momento es una reforma diseñada desde el poder para mantener el poder, no para tener un sistema más representativo, no para frenar la intromisión del crimen organizado ni para hacerla más austera”, afirmó en atención a medios previos a la sesión de la Comisión Permanente.

Castañeda advirtió que esa reforma lastima el pluralismo democrático y a las oposiciones.

Sobre la eliminación o reducción de legisladores plurinominales, el senador advirtió que suprimir la representación proporcional generaría un sistema eminentemente mayoritario que dejaría sin voz a casi la mitad del electorado.

“Eliminar la representación proporcional tendría un efecto perverso: dejar sin representación a prácticamente la mitad de la gente. Es exactamente el mismo guion que han seguido todos los gobiernos cuando llegan al poder”, subrayó.