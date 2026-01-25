Derechos laborales, clave en excelencia en cadenas de valor y productividad, coinciden México Marruecos

Entre México y Marruecos, en África, hay una distancia de 9 mil kilómetros, pero la defensa de los derechos labores, clave en la excelencia de cadenas de valor y la mejor productividad, rompe fronteras y acorta distancias para intercambiar experiencias en la modernización de sindicatos.

Aunque hasta hace tres meses Rabat, capital marroquí, era el epicentro de rabiosas protestas juveniles, esta semana la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), encabezada por su secretario general, Miloudi El Moukharrek, fue el anfitrión de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que dirige el diputado morenista Pedro Haces Barba, con quien coincidió en que el intercambio de experiencias por mejores condiciones laborales a nivel mundial dejará como saldo mejor productividad y representación real de sus agremiados.

El diputado morenista y coordinador de Vinculación Política de su bancada en San Lázaro destacó que este encuentro representa un paso hacia la diplomacia sindical.

“En Marruecos sostuvimos un encuentro con la Unión Marroquí del Trabajo (#UMT), encabezada por su secretario general, Miloudi El Moukharrek, en el marco de una agenda estrictamente sindical de intercambio y cooperación”, dijo el líder morenista tras la firma de este convenio que le valió también un reconocimiento del sindicalismo marroquí.