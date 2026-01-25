  IMSS Quintana Roo más de 15 mil consultas nocturnas en Unidades de Medicina Familiar

El IMSS Quintana Roo, tiene un horario de atención Con un horario nocturno de atención de 9 de la noche a 4 de la mañana, el IMSS Quintana Roo, ha brindado más de 15 mil consultas en Cancún y Playa del Carmen, en beneficio de sus derechohabientes

Con una filosofía de atención, en la que el paciente es el eje central de todas las acciones del IMSS en el estado de Quintana Roo, personal médico brinda atención en un horario nocturno de 9 de la noche a 4 de la madrugada, en el que priorizan un servicio de calidad y calidez como principios rectores de la atención médica.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en la entidad quintanarroense, doctor Javier Michael Naranjo García, subrayó que a través del programa de consultas nocturnas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) ha alcanzado 15,546 atenciones médicas desde su implementación en mayo de 2025, consolidándose como una estrategia innovadora para garantizar una atención médica accesible, oportuna y de calidad para trabajadores y sus familias en la región.

El doctor Naranjo García, destacó que esta cifra refleja la confianza de la población en el denominado “tercer turno”, diseñado para atender a trabajadores y familias que requieren servicios médicos fuera de los horarios tradicionales.

“Detonamos el tercer turno para que hubiera médico familiar atendiéndote, revisándote, valorándote para llegar a un diagnóstico y establecer un tratamiento completo. Que tú salieras con una receta médica, llegaras a la farmacia y pudieras surtir tus medicamentos. Eso garantiza el control de enfermedades crónicas degenerativas que te pueden afectar”, señaló.

En este sentido, enfatizó que el referido programa de atención médica responde a las necesidades de quienes laboran en el sector turístico y en actividades con horarios vespertinos y nocturnos, como parques de diversiones y la zona hotelera, cuya atención incluye tanto padecimientos crónicos como enfermedades agudas, permitiendo que los pacientes reciban diagnóstico y tratamiento sin retrasos.

Los Hospitales Generales de Zona, añadió, canalizan a pacientes con triage verde o azul hacia las UMF nocturnas, donde reciben atención inmediata y recetas para una o dos semanas, evitando largas esperas en las áreas de urgencias.

El tercer turno de atención, recordó, inició en la UMF No. 11 el 2 de mayo del 2025 y se amplió a la UMF No. 16 el 4 de agosto del mismo año y a la fecha suman ya cinco unidades operan bajo este esquema, ubicadas en Cancún y Playa del Carmen, con horario de 9 de la noche a 4 de la mañana, ampliado respecto al piloto inicial que concluía a las 2 de la mañana.

“La gente está contenta, la gente le ha gustado el turno, la gente inclusive ya dice que si puede traer a su núcleo familiar, es decir, no solamente el trabajador, sino a la esposa, los hijos, papás para que vengan a atenderse en un turno nocturno que está más tranquilo, más desahogado”, mencionó.

Al respecto, comentó que la entidad cuenta con 11 Unidades de Medicina Familiar y se prevé extender el tercer turno conforme a la demanda, ya que esta estrategia se complementa con las unidades médicas de tiempo completo, que ofrecen consultas familiares los fines de semana.

Este tercer turno, enfatizó, refleja la capacidad del IMSS para innovar y responder a las necesidades de la población. “Nosotros estamos viendo al paciente como un eje, alrededor del paciente giramos todos, para que tengan una atención de calidad y con calidez”, externó, al tiempo que manifestó su agradecimiento por el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del director general del IMSS, Zoé Robledo, para convertir esta iniciativa en una política pública de salud con impacto nacional.

“Agradecemos la confianza que ha tenido el director general de apostarle a esta idea. Como él lo dice, así surgen grandes ideas que se convierten en políticas públicas de salud. Esperamos que esta sea una gran idea innovadora que llegue a todos los rincones del país donde sea necesario”, externó.