Inversión histórica del IMSS de casi 300 mdp para renovar 178 montacargas en el país

Director general del IMSS, Zoé Robledo El director generaldel IMSS, Zoé Robledo, enfatizó que con una inversión histórica cercana a los 300 millones de pesos, se renovaron 178 montacargas en el país lo cual permitirá fortalecer la capacidad operativa y garantizar el abasto oportuno de insumos médicos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que con una inversión histórica cercana a los 300 millones de pesos, concluyó el programa de sustitución total de 178 montacargas en todo el país, a fin de fortalecer la capacidad operativa de la institución y garantizar el abasto oportuno de insumos médicos en beneficio de los derechohabientes.

Destacó lo anterior, en el marco de la reinauguración del almacén del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Ciudad de México Sur, en donde se movilizan más de 25 toneladas de insumos y medicamentos todos los días.

Reconoció que la referida inversión garantiza la operatividad de equipos que, aunque no son tan visibles como las ambulancias, son fundamentales para el abasto oportuno en el Seguro Social.

“Hay cosas que no se ven, pero que se sienten a la hora de una operación que va mejorándose y va renovándose rápidamente”, sostuvo.

En este mismo sentido, enfatizó que durante muchos años no se había renovado este tipo de vehículos, esenciales para el almacenamiento y abasto de las unidades médicas, y los montacargas son indispensables para maniobrar y movilizar medicamentos, material de curación y otros insumos médicos, colocarlos en estantes y transportarlos hacia los vehículos que abastecen las unidades médicas de Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención, además de guarderías del IMSS.

El directivo resalto que la renovación se llevó a cabo en tres etapas: la primera en 2022, con la sustitución de 56 unidades; la segunda en 2024, con la entrega de 80 montacargas en representaciones estatales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE); y la tercera en 2025, con 42 equipos para almacenes de Nivel Central, incluidos los que operan en el nuevo almacén del OOAD Ciudad de México Sur, al tiempo que enfatizó que todos los equipos son eléctricos, de alta calidad y de fabricación estadounidense.