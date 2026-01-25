Sedena: frontera norte, estrategia para la seguridad nacional

Titular de la Sedena El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional resaltó que las nuevas instalaciones de la ANAM en Nuevo Laredo, Tamaulipas , representa un fortalecimiento más a nuestra seguridad nacional

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo aseveró que la frontera norte de nuestro país “es estratégica en materia de seguridad nacional, por su importancia para el desarrollo y la seguridad del Estado mexicano”.

En el marco de la inauguración de las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), advirtió que dicha infraestructura “representa un fortalecimiento más a nuestra seguridad nacional, en esta estratégica porción del país”, con lo que se da cumplimiento, dijo, a dos de nuestras misiones estipuladas en nuestra ley orgánica: defender la integridad la independencia y soberanía de nuestra nación”.

Durante su intervención en la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones de la Aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, evento encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el general Trevilla Trejo recordó que México comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos “con múltiples retos de toda índole que confluyen principalmente en nuestros pasos fronterizos”.

Nuevo Laredo, abundó, genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal con alrededor del 33% de todas las aduanas terrestres del país, de ahí la importancia de las nuevas instalaciones en donde la Agencia Nacional de aduanas de México cuenta con infraestructura de punta lo que permitirá mejorar la dirección control y vigilancia de los servicios aduanales, así como verificar el apego a las normas de comercio exterior no solo en Nuevo Laredo sino en todo el país

A esta importante obra se suma la frontera norte del país la construcción por parte de la Sedena de secciones aduaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las cuales cuentan con equipamiento de última tecnología como detectores de mercancía para evitar el contrabando, laboratorios móviles de hidrocarburos, y equipos de rayos x móviles y ferroviarios, vehiculares y para maletas y palets.

En este contexto, el general Trevilla Trejo que la Sedena ha sumado esfuerzos de vigilancia en las aduanas del país con importantes resultados como: el aseguramiento de 1,533 armas, 4,876 vehículos, 603 carros tanques, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, alrededor de 5 toneladas de cocaína, más de 4 toneladas de metanfetaminas, casi 180 millones de pesos más de 180 millones de dólares y 177,000 euros.

Con ello, se evitó que miles de armas llegaran a manos de la delincuencia, que produce y trafica drogas y que genera violencia en nuestro país, que millones de dosis de drogas se envenenaran a la niñez y juventud, pero además debilitamos la estructura económica del crimen organizado transnacional con una afectación de más de 6,600 millones de pesos.

“En todas las aduanas de la frontera norte del país se trabaja en estrecha coordinación con la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos lo que ha permitido garantizar la seguridad en los límites colindantes de ambas naciones con absoluto respeto a la soberanía de ambos países.

El titular de la Sedena aseveró que a quienes forman parte del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional “nos llena de orgullo los resultados obtenidos hasta hoy, porque “bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum pardo dan muestra de la entrega esfuerzo y sobre todo de nuestra lealtad institucional puesta en marcha para sumarse al progreso del país”.

Asimismo, externó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque señaló, desde el primer día de su gobierno hizo patente su compromiso por la seguridad y el desarrollo del país en beneficio de la población, así como por el respaldo y la confianza que deposita en sus fuerzas armadas.

Para quienes integramos el Ejército, la Sedena y la Guardia Nacional, aseveró, siempre será motivo de satisfacción emplear nuestras fortalezas y capacidades en el cumplimiento de toda acción que contribuye al bienestar de los mexicanos.

“Estamos seguros que bajo su liderazgo como nuestra comandante suprema seguiremos demostrando nuestro compromiso y entrega con la sociedad, seguiremos demostrando nuestro respaldo a las instituciones de la República pero sobre todo seguiremos demostrando nuestra lealtad institucional al pueblo de México”.

Cabe mencionar que en el evento, la mandataria federal estuvo acompañada demás por el titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín; el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Peña, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carmen Lilia Cantú Rosas; entre otros funcionarios.