Aclaran que incentivos fiscales por el Mundial 2026 no aplicarán de manera generalizada

La representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas Barrón, aclaró que los beneficios fiscales relacionados con la organización del torneo no serán otorgados de forma indiscriminada a todas las empresas vinculadas con el evento, sino únicamente a aquellas que participen de manera directa en su operación y logística.

Cuevas Barrón precisó que las compañías que no formen parte de los procesos estrictamente necesarios para la realización del Mundial deberán cumplir con el pago de impuestos locales conforme a la normativa vigente. En este sentido, desmintió versiones que señalaban que cualquier actividad relacionada con la justa deportiva contaría con facilidades fiscales.

La funcionaria explicó que los incentivos forman parte de los acuerdos establecidos con FIFA México y están enfocados exclusivamente en bienes, servicios o personas cuya participación sea indispensable para el desarrollo del evento en territorio nacional.

Asimismo, reiteró que no existe una condonación generalizada de impuestos para empresas vinculadas indirectamente al Mundial, por lo que el régimen fiscal habitual se mantendrá para la mayoría de los contribuyentes.