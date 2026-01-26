Acuerdo de integración del Padrón General Actualizado de Usuarios Agrícolas

Agricultura PEUA

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) colaborarán en la integración de un Padrón General Actualizado de Usuarios para la mejora de gestión de agua y energía eléctrica en el sector agrícola.

La alianza fortalecerá la aplicación del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica para Uso Agrícola (PEUA) para acceder a las tarifas de energía eléctrica en las actividades agrícolas especialmente en sistemas de bombeo y rebombeo para riego.

Las dependencias convocan la inscripción y reinscripción al PEUA antes del 28 de abril de 2026, para mantener los subsidios ala cuota energética.