Así catean la casa de la asesina de Roberto Hernández, motocilista que fue arrastrado; la conductora sigue prófuga

Entran por la fuerza a la casa de Gabriela 'N' Autoridades de la Fiscalía del Estado de México tumbaron la puerta de Gabriela ‘N’, sospechosa de asesinato del motociclista Roberto Hernández; en el domicilio sólo hallaron a su prima.

El asesinato de Roberto Hernández fue un acontecimiento que sacudió la Ciudad de México a inicios de este año, debido a la crueldad presentada en las grabaciones difundidas que mostraron los últimos momentos del motociclista al ser arrollado y arrastrado por la alcaldía Iztapalapa hasta su muerte.

La principal sospechosa, cuyo domicilio fue hallado tras un seguimiento a la ruta de su auto Honda City de color azul con placas E85-BPC, fue identificada como Gabriela ‘N’, enfermera de 43 años de edad, quien escapó de su casa tras la viralización de su crimen y se mantiene prófuga de la ley.

A pesar de esto, las autoridades de la Fiscalía del Estado de México continúan las investigaciones correspondientes, por lo que han entrado por la fuerza al domicilio de la sospechosa para catear la unidad.

Fiscalía de Edomex tumba la puerta de Gabriela ‘N’ para catear su casa

Según con la información obtenida por el periodista C4 Jiménez, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribaron al domicilio de la sospechosa en Chimalhuacán para catear la casa.

Diversos elementos de la autoridad se reunieron frente a la entrada del hogar, utilizando la fuerza para tumbar la puerta y acceder al domicilio con el propósito de catearlo y así obtener nueva información que ofrezca pistas sobre el posible paradero de la conductora que arrastró a Roberto Hernández.

CATEAN CASA, en BUSCA de la ENFERMERA q ARROLLÓ, ARRASTRÓ y MATÓ a ROBERTO

Así tumbaron la puerta y se metieron, agentes de @FiscaliaEdomex

Es una casa en #Chimalhuacán

Buscaban a GABY GÓMEZ.

Solo hallaron a su prima.

Dijo q LA TIPA SIGUE HUYENDO.@FiscaliaCDMX sigue tras ella. pic.twitter.com/1PI1mhHBzo — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 26, 2026

Sin embargo, los agentes no encontraron rastro de Gabriela ‘N’, sino que sólo la prima de la sospechosa estaba dentro del domicilio.

Hasta el momento, se desconoce si la familiar ha proporcionado información a las autoridades sobre la localización de la sospechosa, no obstante, la Fiscalía del Edomex asegura que siguen detrás de ella para aprehenderla.

Todo lo que se sabe de Gabriela ‘N’, la mujer que arrastró y quitó la vida a Roberto Hernández

La mañana del lunes 5 de enero, policías del municipio Nezahualcóyotl identificaron el automóvil involucrado en el delito al recibir un llamado de vecinos en la calle Lago Zaima, quienes notaron que el auto abandonado calzaba con las características de los videos difundidos; no obstante, el vehículo ya no contaba con placas.

A pesar de esto, la investigación logró obtener información de la dueña del vehículo y presunta culpable del asesinato de Roberto Hernández, la cual fue identificada como Gabriela Gómez de 43 años de edad, quien imparte el oficio de enfermera.

De acuerdo con información recabada por C4 Jiménez, familiares de Gabriela notificaron que la mujer llegó alterada a su residencia la noche del asesinato, reunió sus pertenencias y salió de su casa para no volver.

Las últimas fuentes sugieren que la sospechosa se encuentra en Estados Unidos, acompañada de algunos de sus familiares cercanos para evitar ser encontrada por las autoridades.