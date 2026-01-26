Bank of America pronostica recuperación moderada para la economía de México

BANK OF AMERICA

La economía mexicana se encamina a una recuperación moderada en 2026, con un crecimiento proyectado de alrededor de 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), luego de un año de bajo dinamismo en 2025, informó Bank of America este lunes.

Carlos Capistrán, economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of America, señaló que la actividad económica en México experimentará una ligera aceleración respecto al año anterior, cuando el crecimiento fue estimado en apenas 0.4%. Esta evolución, aunque positiva, todavía refleja desafíos estructurales y un contexto de incertidumbre tanto interno como externo.

Las exportaciones seguirán siendo el motor principal que impulse el crecimiento en 2026. Capistrán destacó que las ventas al extranjero han mostrado resiliencia a pesar de las tensiones comerciales y la volatilidad de los mercados globales, y se espera que continúen expandiéndose a un ritmo saludable, lo que contribuirá a sostener la expansión económica del país.

T-MEC continúa, pero con revisiones anuales

Sin embargo, el entorno económico no está exento de retos. La incertidumbre comercial, en particular la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), seguirá siendo un factor clave que influya en las decisiones de inversión y producción. A medida que se avance en las negociaciones y se clarifiquen las reglas del comercio trilateral, algunos sectores podrían ver una mayor certidumbre para planear inversiones a largo plazo.

Además de las exportaciones, otros factores como el consumo interno y la inversión productiva han mostrado debilidad en el pasado reciente, limitando el dinamismo económico general. Algunos analistas consideran que el crecimiento proyectado aún está por debajo del potencial que podría alcanzar la economía mexicana con reformas estructurales y mayor impulso al gasto productivo.

La proyección de crecimiento del 1.2 % en 2026 se ubica en medio de un panorama económico donde diversas instituciones han ajustado sus estimaciones. Por ejemplo, analistas privados han colocado sus proyecciones en niveles cercanos al 1.3 %, reflejando la moderada reactivación esperada en la actividad económica del país.

A pesar de estas señales de recuperación, aún persisten desafíos como la necesidad de fortalecer la productividad, incrementar los niveles de inversión y mejorar las condiciones para la creación de empleo formal. El crecimiento económico también está influenciado por factores globales, como la demanda externa y la política monetaria internacional, que puede afectar el ritmo de expansión.

Asimismo, datos recientes muestran que el crecimiento económico mundial y regional continúa moderando, lo que sugiere que México podría beneficiarse principalmente de una recuperación más amplia, pero sin escapar a las limitaciones impuestas por condiciones internas y externas complejas.

En este contexto, expertos y autoridades monitorean de cerca la evolución del crecimiento económico, la política monetaria del Banco de México y los avances en acuerdos comerciales clave. La combinación de estos elementos será determinante para consolidar la recuperación moderada que pronostica Bank of America y para sentar las bases de un crecimiento más sólido en los próximos años.