Coahuila, listo pa’l Mundial:Manolo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó este día la estrategia “Coahuila pa’l Mundial”, con la que se busca capitalizar al máximo el Mundial de Fútbol FIFA 2026 y dejar un gran impacto turístico, cultural, deportivo y económico para nuestra entidad.

Luego de 40 años, el Mundial de Fútbol tendrá a México como una de sus sedes oficiales, compartiendo el torneo con Estados Unidos y Canadá, por lo que para el Gobierno de Coahuila es de suma importancia capitalizar ese momento histórico que será la fiesta mundialista, aprovechando la cercanía con Monterrey y a los miles de visitantes que se darán cita en esta región.

“Coahuila pa’l Mundial” se construye sobre cinco ejes principales: Promoción; Capacitación y Atención; Responsabilidad Social; Diversión y Convivencia Familiar; y Seguridad.

Manolo Jiménez mencionó que este gran proyecto “Coahuila pa’l Mundial” se trabaja en equipo con las y los alcaldes, así como con los sectores educativo, universitario, deportivo, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada, así como diferentes instituciones, para que sea todo un éxito.

Enumeró algunas de las ventajas que tiene Coahuila para poder hacer de éste un proyecto exitoso, como la cercanía con Nuevo León, sede mundialista, y en donde se espera recibir a 1.3 millones de visitantes durante el mundial; agregó que Coahuila es el estado más cercano a este destino que tiene las principales atracciones turísticas, además de ser el estado más seguro del norte de México, lo que representa una garantía para todos los visitantes.

Además de que en Coahuila tenemos montañas, bosques, viñedos, los Pueblos Mágicos, el Museo del Desierto, museo de historia natural más importante de Latinoamérica, así como cientos de hoteles y restaurantes; expresó que Torreón ya fue confirmada como subsede para alguna selección que decida entrenar ahí.

De la misma manera, abundó que este Mundial de Fútbol es una gran oportunidad para activar a todo Coahuila en la parte deportiva, educativa y cultural, a las y los coahuilenses de las colonias, barrios y ejidos; promover los valores.

“Tenemos muchos atractivos que ofrecer, y todo ellos abrazados por la parte de seguridad”, indicó Manolo Jiménez.

El Mandatario estatal puntualizó que todo esto se traduce en poder mover, de una forma más dinámica, la economía relacionada al turismo y los servicios.

“A final de cuentas todo va impactar en un fortalecimiento de la economía del Estado, y en una derrama económica de miles de millones de pesos”, comentó.

Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, informó que, en el eje de Promoción dentro de este gran proyecto, se hará un esfuerzo sin precedentes en la promoción internacional con pautas digitales de nuestro estado enfocadas en países que jugarán en México, además de una promoción nacional y en la frontera con nuestro estado vecino de Texas.

Se enfocará la promoción en nuestros productos emblemáticos: los ocho Pueblos Mágicos, nuestros vinos y paleontología, nuestras montañas, desiertos, bosques, gastronomía.

Además, se harán alianzas estratégicas con Monterrey, como el convenio de colaboración Saltillo–FWC26 Monterrey, y la presencia en el Fan Fest.

En el eje de Capacitación, se capacitará a la gente de la cadena de valor, primeramente en el idioma inglés, también sobre la inclusión, la historia del Mundial y sobre relaciones internacionales.

En el eje de Responsabilidad Social, se llevará a las colonias, barrios y ejidos diferentes actividades que permitan unir a las comunidades por medio del deporte.

Blas Flores comentó que La Caravana Mundialista llegará a todas las regiones del estado para compartir experiencias, actividades culturales, deportivas, artísticas, históricas y que el mundial y el deporte se vivan en comunidad.

Agregó que se apoyara al deporte de manera extraordinaria por medio de la rehabilitación de infraestructura deportiva, nuevas canchas mundialistas y el apoyo económico a atletas y clubes deportivos que nos representan.

En Diversión y Convivencia Familiar, dijo que en los meses de junio y julio, en Coahuila se tendrán Fan Fest en Saltillo y Torreón, donde se transmitirán todos los partidos y se vivirán activaciones especiales en partidos de la Selección Mexicana, photo opportunities, actividades lúdicas, dinámicas en redes sociales, torneos de E-sports.

Mientras que en Seguridad, se redoblará la estrategia con inteligencia, operativos especiales y coordinación interinstitucional. La Fiscalía del Estado y la Secretaria de Seguridad encabezan esta estrategia donde tendremos operativos en filtros carreteros, hoteles, corredores comerciales, pueblos mágicos, aeropuertos y centrales de autobuses, además de operativos especiales FIFA 2026, en colaboración con el Ejercito, la Guardia Nacional, la Marina, Migración, fiscalías y corporaciones de seguridad de Coahuila, Nuevo León y Durango.

Con personal identificado, patrullas brandeadas y atención permanente al 911, en Coahuila el Mundial se vivirá con paz y tranquilidad.

“El Mundial es un evento global, pero su impacto se construye en lo local. En Coahuila se va a vivir en familia, en las calles, colonias, barrios, ejidos, en los pueblos mágicos para recibir a miles de visitantes y así que sea un evento que deje un gran impacto turístico cultural, de derrama económica y, sobre todo, una huella en el corazón de nuestra gente”, mencionó Blas Flores.

Acompañaron al gobernador en la presentación de esta estrategia, Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón; Federico Fernández Montañez, fiscal General del Estado; Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública; Gabiel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora; Antonio Cepeda Licón, director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Jesús Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.