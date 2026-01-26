¿ Cuesta de enero? 50 % de trabajadores se endeudan para afrontarla

Decenas de personas acuden al Monte de Piedad para empeñar sus joyas y así poder sobrepasar la cuesta de enero. FOTO: CUARTOSCURO (unknown)

La llamada cuesta de enero se ha convertido en uno de los periodos de mayor presión económica para muchas personas trabajadoras por lo cual alrededor del 50 % de este segmento de la población adquirió una deuda o préstamo para solventar esta situación.

El pago de deudas, gastos de inicio de año y compromisos de la temporada decembrina son los principales retos económicos que enfrentan los encuestados en el primer mes del año.

Los gastos acumulados de diciembre, los compromisos de inicio de año y un entorno inflacionario persistente complican la organización del presupuesto y la llegada a fin de mes.

De acuerdo a un sondeo elaborado por “Termómetro Laboral” de OCC, que consultó a trabajadores en México para conocer si han recurrido a algún tipo de deuda para enfrentar este periodo, cinco de cada diez participantes han adquirido alguna deuda para cubrir los gastos de inicio de año.

De este grupo:

--26% utiliza tarjetas de crédito para solventar gastos.

-- 22% recurre a préstamos personales o bancarios.

-- 2 % acude a casas de empeño.

El otro 50% de los encuestados aseguró no haber adquirido una deuda para enfrentar la cuesta de enero.

Al indagar sobre cuál es el principal desafío económico que tienen durante esta temporada, el 45% de los participantes señalaron que el principal reto es el pago de las deudas.

El 29% mencionó los costos asociados al inicio de año, el 19% no percibe compromisos financieros que representen un reto significativo y el 7% agregó que los gastos realizados en la temporada decembrina son los que generan mayores desafíos.

El análisis de OCC establece que más allá de los gastos, enero se ha convertido en un termómetro de la resiliencia financiera de los trabajadores, una variable que incide directamente en su bienestar, desempeño, compromiso y permanencia en las organizaciones.

El “Termómetro Laboral”, , se llevó a cabo del 19 al 25 de enero y contó con la participación de 2,569 trabajadores en México.

Aseveró que para las empresas acompañar a sus equipos con herramientas de salud financiera y beneficios es una estrategia de gestión del talento.