Escándalo por BTS: Profeco va contra Ticketmaster por engaño en venta de boletos

Escándalo por BTS La Profeco va contra Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de la banda coreana BTS. (Especial)

La Procuraduría Federal del Consumidor va contra Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de la popular banda coreana BTS.

Durante la conferencia mañanera, el titular de la dependencia federal, Iván Escalante, señaló que a pesar de que la citada boletera prometió que habría venta de boletos en puntos físicos, esto no ocurrió.

La Profeco realizó visitas de verificación en los puntos de venta de Ticketmaster en el Palacio de los Deportes y el Foro GNP, así como en centros comerciales, donde se constató que no se vendieron entradas de manera física para los conciertos de la agrupación asiática, que serán en mayo.

“Después de la venta vamos a iniciar un procedimiento contra Ticketmaster”, aseveró Escalante, quien agregó que su dependencia también encabezará acciones contra plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo.

Irregularidades en BTS Profeco va contra Ticketmaster y boleteras por irregularidades en la venta de boletos de la banda coreana. (Especial)

Sheinbaum busca que haya más fechas de BTS en México; manda carta a Primer Ministro de Corea

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este lunes 26 de enero que escribió al primer ministro de Corea del Sur una carta para solicitarle que haya más conciertos de la banda BTS en territorio mexicano.

“Este grupo es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser por mayo los conciertos y quieren comprarlos un millón de jóvenes y sólo hay 150 mil boletos, entonces hablé con el representante de Ocesa”, señaló la presidenta-

“Le pregunté qué posibilidad habría de más conciertos. Me dijo que sólo hay tres fechas. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no hay respuesta”.