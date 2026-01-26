Fonacot potencia beneficios de créditos para colaboradores en 2026

Fonacot busca superar metas en 2026 otorgando beneficios de crédito a trabajadores formales.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) declaró que esta preparado para dar cumplimiento a las demandas de crédito de colaboradores en los espacios públicos, además con un bajo costo y un tramite accesible y seguro.

El Instituto busca superar sus metas de 2025, año en el cual otorgó dos millones 197 mil financiamientos, además mejorar la calidad de sus procesos para facilitar el acceso a los diferentes servicios que ofrece.

El Coordinador General de la Fonacot, Salvador Gazca Herrera declaró que para este año la prioridad será que el crédito funja como motor para impulsar las metas de los trabajadores formales mexicanos.

“La intensión es hacerlo con responsabilidad social, asegurando que el recurso contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas” declaró el funcionario.

Por otro lado destacó que con la intención de llegar a la meta se buscará la colaboración de un mayor número de empresas para que cumplan con su obligación de ley en beneficio de sus colaboradoras y colaboradores.

“El objetivo es que ningún trabajador formal se quede sin el derecho que por ley les corresponde de acceder al crédito con un descuento vía nómina que ofrece la Fonacot” indicó.

El coordinador también recordó las ventajas a las que accede un trabajador al tramitar un Crédito Fonacot ya que pueden obtener hasta 4 meses de su sueldo con plazos de pago entre 6 a 30 meses y con la garantía de un apoyo financiero seguro con el costo más bajo en comparación con otras ofertas del mercado.

Los interesados podrán revisar la oferta de servicios directamente en el portal de internet de la Fonacot.