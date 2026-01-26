Inician trabajos de pavimentación en más de 495 km de carreteras federales

trenes de pavimentación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha iniciado los trabajos de conservación y rehabilitación de carreteras federales mediante el uso de trenes de pavimentación, con el objetivo de mejorar más de 495 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con la dependencia, en esta primera etapa operan 20 trenes de pavimentación en 16 entidades del país, los cuales permitirán ampliar la cobertura de atención y dar mantenimiento oportuno a los tramos más afectados.

Las labores incluyen fresado y colocación de carpeta asfáltica, bacheo, microcarpeta y recuperación de pavimentos, acciones que buscan mejorar la seguridad y condiciones de tránsito para los usuarios de las vías federales.

trenes de pavimentación

Los estados donde ya comenzaron las obras son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, con intervenciones que en conjunto suman 495 kilómetros rehabilitados.

La Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC) informó que para este año se prevé la incorporación de 11 trenes de pavimentación adicionales, que se sumarán a los 30 adquiridos con una inversión de mil 247 millones de pesos en 2025. De estos, 10 han sido destinados a municipios del Estado de México.

Con los primeros trenes en operación se lograron rehabilitar 230 kilómetros en nueve entidades del país, lo que ha beneficiado a más de 6.8 millones de personas, además de que esto ha generando 559 empleos directos y mil 118 indirectos.