“La CNDH goza de Estatus A por cumplir con Principios de París”, asegura Piedra Ibarra

CDMX — Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que este organismo goza del Estatus A por ceñirse a los Principios de París, además de que consideró que para que cada día haya menos víctimas en México, la mejor estrategia es la prevención.

Piedra Ibarra compareció este lunes en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y ante senadores y diputados señaló que dirigir la CNDH no ha sido fácil “porque a cada paso que hemos dado han querido ponernos freno, han querido desvirtuar nuestro trabajo”.

Sin embargo, dijo que esto es natural, y así se asume, porque hay una ruptura con el pasado.

“Este cambio de la CNDH no lo hace la propaganda. Se sostiene en resultados y la confianza de miles de personas que hoy encuentran una comisión más cercana, más confiable en su postura y verdaderamente comprometida con las víctimas”.