Lucero Ibarra asume como directora interina del CIDE tras cese de Romero Tellaeche

La Doctora Lucero Ibarra Rojas es apartir de este 27 de enero Directora interina del CIDE (Archivo)

Relevo en el CIDE — Derivado de irregularidades y episodios polémicos que se registraron desde su llegada a la dirección del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche fue destituido este lunes por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien designó a la Doctora Lucero Ibarra Rojas como directora interina y quien asumirá de manera formal este 27 de enero.

“La destitución del aún director del CIDE faculta a la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, conforme al Artículo 95 para proceder legalmente para remover a quien desempeñe la dirección del centro sin que se expliquen motivos”, dijo en entrevista telefónica con Crónica José Roldán Xopa, secretario General del Sindicato de Personal Académico del CIDE (SIPACIDE).

Ibarra Rojas asumirá con todas las facultades la responsabilidad de todos los asuntos de la Dirección General hasta que se designe de manera formal al nuevo director del instituto.

Sobre el posicionamiento de Romero Tellaeche, quien se aferra al cargo al señalar que él sigue siendo el director, el presidente del SIPACIDE resaltó que “efectivamente, él aún es el director hasta la medianoche de este lunes, por lo que a partir de este 27 de enero la comunicación será con la Doctora Lucero Ibarra Rojas”.

José Antonio Romero Tellaeche fue destitutio como responsable del CIDE (Redes sociales)

José Roldán Xopa subrayó a través de un comunicado que el SIPACIDE tomó conocimiento de la designación de la Doctora Lucero Ibarra como Directora General Interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas y “la reconoce como la autoridad de nuestra Institución, por lo que, atendiendo a nuestro marco legal y laboral dirigirá hacia ella, a partir de su designación, toda comunicación y tratamiento de las cuestiones propias de nuestra relación laboral”.

Asimismo, el titular del SIPACIDE resaltó que nombramiento de la directora interina del instituto tiene validez y vigencia sin requerir la aceptación del director saliente ni una resolución previa del Órgano de Gobierno del CIDE.

La destitución de José Antonio Romero Tellaeche deriva por irregularidades y eventos marcados por la polémica desde que por imposición asumió el cargo en agosto de 2021 al contar con el apoyo de María Elena Alvarez Buylla, entonces responsable del Conacyth.

Entre los sucesos que destacaron la controversial dirección de Romero Tellaeche al frente del CIDE figuran destituciones arbitrarias, acoso sistemático y laboral, a lo que se suma la destitución de la profesora de la División de Historia, Catherine Andrews como secretaria académica, quien fue blanco de hostigamiento laboral.

José Antonio Romero Tellaeche fue notificado de su cese mediante un oficio con fecha del 26 de enero, por lo que a partir del día 27 la Doctora Lucero Ibarra Rojas asume el cargo como directora interina del CIDE.

La Crónica de Hoy 2026