Mario Delgado, titular de la SEP, subrayó un avance en el crecimiento a nivel bachillerato durante el período 2024-2025

Mario Delgado: avanza consolidación del Bachillerato Nacional

El titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó este fin de semana un aumentó en la cobertura total del Bachillerato, la cuál pasó de 74.8% en el ciclo 2015-2016 a 80.6% en 2024-2025, lo que representa un incremento del 5.8%.

Mario Delgado reafirmó que la infraestructura y el trabajo realizado por el magisterio ha logrado que el 93% del estudiantado curse el bachillerato en modalidad escolarizada dentro de los 17,798 planteles nacionales, fortaleciendo el derecho a la educación.

Además, la información presentada por el secretario indicó que el 65% de la matrícula estudia un bachillerato general y el 35% restante corresponde a un bachillerato tecnológico, respondiendo a las necesidades sociales y económicas del país.

El titular también recordó los programas sociales impulsados por la presidenta de México, como la Beca Universal Benito Juárez, los cuales aseguran mejores condiciones para construir el futuro de las jóvenes.