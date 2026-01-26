Masacre en Salamanca: esto sabemos del asesinato de 11 personas en cancha de futbol

Masacre en Salamanca La presidenta Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad ya se encuentra trabajando en el caso.

Un nuevo episodio de violencia se vivió este fin de semana en el municipio de Salamanca Enel estado de Guanajuato, donde al menos 11 personas fueron asesinadas y 17 más resultaron heridas con armas largas en un campo de futbol, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado así como de autoridades federales, según los dijo la presidenta Sheinbaum al ser cuestionada por esta masacre.

11 muertos por balacera en Salamanca, Guanajuato: ¿Qué fue lo que ocurrió?

Este domingo 25 de enero, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que por lo menos 11 personas fueron asesinadas en un ataque armado. Un grupo de personas llegó en una camioneta y disparó en contra de quienes estaban en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores disputando un partido. Esta versión fue confirmada por el presidente municipal de la entidad, César Prieto.

Comunicado Fiscalía Guanajuato La Fiscalía informó de al menos 11 personas muertas tras el ataque armado en un campo de futbol.

“Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y lamentablemente en Salamanca. El día de ayer tuvimos cinco personas asesinadas y la semana pasada se dio también una amenaza de un aparato explosivo (…) Salamanca es una ciudad que le ha dado mucho a nuestro país y hoy estamos pasando por un momento grave, hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr”.

Por su parte, la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García informó que desde que se dio a conocer el ataque, se activo un operativo para atender a las víctimas, asegurar la zona.

Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos.



De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la… — Libia Dennise (@LibiaDennise) January 26, 2026

Hasta el momento, no se han presentado detenciones, sospechosos, ni pistas sobre el posible móvil del ataque.

Sheinbaum promete ayuda Federal a Salamanca tras masacre

Al ser cuestionada sobre este acontecimiento, la presidenta Sheinbaum señaló que enviará toda la ayuda necesaria al municipio y que se trabajará con el Gabinete de Seguridad para ayudar con las investigaciones.

“Hizo un comunicado la propia gobernadora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y el Gobierno de México a través del Gabinete de Seguridad, está en coordinación con ellos para dar los resultados. Le pediremos al gabinete que pueda dar más información.” señaló la presidenta.