Se consolida la Universidad de la Barbacoa en el Edomex; invitan a feria en febrero

CDMX — En el municipio de Capulhuac, Estado de Mexico, se consolida la Universidad de la Barbacoa, que está próxima a ser certificada, expuso el diputado petista Reginaldo Sandoval.

El legislador recibió en la Cámara de Diputados a productores de este manjar mexicano, quienes sacrifican 13 mil borregos a la semana.

En el marco de la próxima Feria de la Barbacoa, del 8 al 10 de febrero, los productores destacaron que esta es la principal actividad y forma de vida de su municipio.

“La principal actividad de este municipio es la barbacoa, ellos son los únicos que tienen una universidad de la barbacoa y están en proceso de certificación, registro de marca. La barbacoa que se come en la Ciudad de México viene de Capulhuac”, indicó.

Tania América Villamares Vega, regidora de Calpuhuac, explicó que fue en 1955 cuando el éxito de la barbacoa llegó a este municipio, con Félix Osorio, Benigno Félix y Agustín Zamora Vega, entre otros y resaltó que hombres y mujeres de esta comunidad han expandido esta actividad económica hacia el extranjero.

Destacó que esta Feria de la Barbacoa 2026, que se realizará en la Explanada Municipal “Hombres Ilustres”, contará con expositores como los señores David Hernández Sánchez, con barbacoa “El Fuerte”; Enrique Pineda Guerrero, con barbacoa “Filo”; Francisco Guerrero, con barbacoa “Don Cruz” y Miguel Morales, con barbacoa “El Arriero”.

Detalló que habrá con un corredor artesanal, música y espectáculos de carros alegóricos y comparsas que amenizarán esta feria que dará inicio a las 07:00 horas del 8 de febrero.

El programa incluye presentaciones artísticas como Joseíto y su Orquesta Alma Latina, grupo La Arias y su Sierreño, la Orquesta Internacional La Típica y la Banda R30, entre otros.

Otras actividades comprenden el Certamen “Señorita Capulhuac”, el 4 de febrero, y la Expo Foro Ovina y de la Carne.

Villamares Vega llamó al Gobierno Federal a impulsar a Capulhuac, que tiene como habitantes a hombres y mujeres trabajadores que buscan salir adelante.

Denunció que algunos compañeros que salen a vender a la Ciudad de México se han visto amenazados por el crimen organizado e incluso han tenido que dejar su lugar de trabajo.

En otro tema, consultado sobre la determinación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver las camionetas que se habían adquirido, el diputado Reginaldo Sandoval consideró que fue una decisión positiva.

“Me da mucho gusto que hayan tomado esa decisión, van en la ruta de ser congruentes y qué bueno que tomaron esa decisión a partir de la exigencia de la gente. Ellos no son autónomos, responde al concepto que dice la Constitución y a su patrón, que es el pueblo, porque ahora los eligió la gente”, señaló.

Sobre el ejercicio de revocación de mandato que se realizó en Oaxaca, aseguró que el gobernador Salomón Jara perdió, pues hay un rechazo y repudio por parte de los oaxaqueños a su mandato.

“El gobernador uso todos los recursos públicos del estado para sacar ese pírrico resultado, perdió todas, es un gobernador muy malito, no es un gobernador de la 4T”, manifestó.

Respecto a que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales analiza la posibilidad de dejar México después de recibir amenazas de muerte en su contra, el diputado se pronunció por proteger a esta funcionaria y darle “una sacudida al SNA en términos legales y de responsables para combatir la corrupción.