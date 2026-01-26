“Seguridad personal no es lujo”, dice presidente de la Corte, pero regresan Jeeps blindadas

CDMX — El pleno de la Corte “despreció” el uso de las nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas, con un costo cada una de 2.4 millones de pesos, pese a que la seguridad personal “no implica”, por lo que el máximo tribunal del país anunció que será devueltas o se asignarán a jueces que presenten un escenario de riesgo.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, encabezó una conferencia de prensa para explicar por qué se adquirió este parque vehicular, luego de que el pasado fin de semana los ministros recibieron críticas “por falta de congruencia con la austeridad”.

“Seguridad (personal) no implica lujo. Vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas y devolver los vehículos no entorpece nuestra labor”, dijo Aguilar Ortiz.