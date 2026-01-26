Sheinbaum respalda decisión de ministros de la SCJN de no utilizar camionetas de lujo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a la determinación de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no hacer uso de camionetas recientemente adquiridas, luego de la polémica que generó la compra de estos vehículos.

La mandataria federal señaló que el tema fue revisado tras surgir dudas sobre la veracidad de la información, por lo que se solicitó a la Secretaría de Gobernación confirmar los hechos. Detalló que, en efecto, las unidades habían sido adquiridas bajo el argumento de que representaban un ahorro frente al esquema de arrendamiento.

No obstante, Sheinbaum consideró positiva la decisión de devolver los vehículos y subrayó que esta acción se alinea con una nueva etapa dentro del máximo tribunal del país, en la que debe prevalecer una relación distinta con la ciudadanía, basada en la austeridad y la cercanía.

“Más allá de las razones administrativas, se trata de una nueva Corte y debe haber una visión diferente frente a la gente”, afirmó.

La presidenta indicó que permanecerá atenta a lo que las y los ministros expongan en la conferencia de prensa anunciada, donde se espera que se amplíen los detalles sobre la decisión adoptada y el destino de las unidades.