Acusa PRI desabasto criminal de medicinas; “ha provocado millones de muertes”.

Anaqueles de farmacias públicas sin medicinas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) endureció su ofensiva contra los gobiernos de Morena al acusarlos de provocar un “desabasto criminal” de medicamentos que, afirmó, ha derivado en millones de muertes y en una crisis sanitaria sostenida durante más de siete años, sin que se haya corregido la política pública en materia de salud.

A través de un video difundido en redes sociales, la dirigencia nacional del tricolor aseguró que entre 2018 y 2025 se dejaron de surtir más de 80 millones de recetas, lo que habría impactado directamente en la atención de enfermedades crónicas y de alto riesgo.

Sostuvo que el desabasto de medicinas es consecuencia directa de la incompetencia de Morena y de decisiones erráticas en el sistema de compras y distribución del sector salud.

“En los hospitales faltan medicinas y en las casas sobra la angustia. Pacientes esperando tratamientos, familias buscando lo que debería estar garantizado. El #DesabastoCriminal es una pesadilla que golpea a millones por las malas decisiones de los gobiernos de Morena”, expresó

La dirigencia priista fue más allá al vincular la falta de medicamentos con más de 800 mil muertes por diabetes y más de 630 mil por cáncer, cifras que, aseguró, están asociadas al desabasto registrado durante los gobiernos de Morena.

En ese contexto, afirmó que cuando el Estado es incapaz de garantizar el acceso a medicamentos, falla en una de sus funciones básicas, y las consecuencias recaen directamente en la población.

“Advertimos, señalamos y aun así no corrigieron. La incompetencia se volvió costumbre y la salud quedó en el olvido”, reprochó.

El PRI retomó el caso de la Megafarmacia, presentada por el gobierno federal como la solución definitiva al desabasto y que posteriormente fue desmantelada.

En el video difundido por el Comité Ejecutivo Nacional, se muestran anaqueles vacíos y una escena satírica en la que una ciudadana cuestiona la ausencia de medicamentos, mientras un funcionario presume la instalación.

Para el PRI, este proyecto se convirtió en un símbolo del fracaso de la política de salud de Morena, al privilegiar anuncios mediáticos sobre soluciones estructurales.

“Ya basta de payasadas. El pueblo exige soluciones reales”, demandó