Admite Monreal que urge reglamentar la seguridad privada; sin datos de depósitos de armas

CDMX — Al inaugurar el foro el Sistema Nacional Anticorrupción, presentación de propuestas de reforma a la ley, la presidenta del SNA, Vania Pérez, advirtió de la gravedad por la que atraviesa el país de no combatirse la corrupción “de manera transversal mediante una política de Estado, y no como una política de gobierno limitada a ciertos sectores”.

La funcionaria federal resaltó que uno de los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que el combate a la corrupción se consolide como una política de Estado mexicano que “transversalice y fortalezca la política pública en todo el país”.