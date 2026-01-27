Egresados de Medicina toman Universidad del Bienestar en Chiapas para exigir entrega de títulos

Un grupo de egresados de la Licenciatura en Medicina de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García tomó de manera pacífica las instalaciones de esta institución en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para exigir la entrega de sus títulos y cédulas profesionales, documentos indispensables para poder ejercer su profesión.

Los manifestantes forman parte de la primera generación de médicos egresados del periodo 2019–2025. De acuerdo con los propios estudiantes, concluyeron satisfactoriamente su formación académica, entregaron todos los documentos requeridos por la universidad y cumplieron con los trámites administrativos correspondientes. Sin embargo, a pesar de haber terminado la carrera, continúan sin recibir su título profesional ni la cédula que les permita ejercer legalmente.

Los egresados denunciaron que han pasado varios meses desde que concluyeron sus estudios sin obtener una respuesta clara por parte de las autoridades universitarias. Señalan que han enfrentado retrasos constantes, falta de información oficial y omisiones administrativas que han afectado directamente su futuro profesional.

Indicaron que la situación es grave, ya que al no contar con sus documentos oficiales no pueden trabajar de manera formal en hospitales, clínicas o centros de salud, ni ejercer la medicina de manera legal. Además, esta falta de documentos les impide presentar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), un paso fundamental para quienes buscan continuar su formación como médicos especialistas.

Los manifestantes explicaron que esta problemática no solo afecta su desarrollo profesional, sino también su estabilidad económica, pues muchos de ellos dependen de poder ejercer para sostenerse y apoyar a sus familias. Aseguraron que, tras años de estudio y esfuerzo, se encuentran en una situación de incertidumbre sin saber cuándo podrán regularizar su situación.

Durante la protesta, los egresados recalcaron que la toma de las instalaciones se realiza de manera pacífica y con el objetivo de ser escuchados. Señalaron que no buscan confrontación, sino una solución concreta y transparente por parte de las autoridades de la Universidad del Bienestar.

Como parte de sus demandas, los médicos egresados exigieron una reunión virtual con la coordinadora general de la universidad, Raquel Sosa Elízaga, para que se les informe de manera directa sobre el estado de sus trámites. Piden que se establezcan fechas claras y compromisos formales para la entrega de sus títulos y cédulas profesionales.

Los inconformes advirtieron que mantendrán la toma de las instalaciones hasta obtener una respuesta oficial y una solución inmediata. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades educativas para atender esta situación que afecta a jóvenes profesionales formados para atender la salud de la población.

Finalmente, señalaron que su protesta busca visibilizar un problema que podría repetirse con futuras generaciones, por lo que consideraron urgente que la Universidad del Bienestar garantice procesos administrativos eficientes y oportunos para sus egresados.