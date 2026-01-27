IMSS Edomex Oriente hace recomendaciones para evitar el contagio del sarampión

Cuidado con el sarampión Especialistas del IMSS Estado de México Oriente recordaron que la vacunación en menores de 10 años debe aplicarse vacuna triple viral y aquellos casos de adolescentes y adultos hasta los 49 años sin antecedente de vacunación, se recomienda la vacuna doble o triple viral

Ante el incremento de casos de sarampión, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente recomendaron adoptar medidas de sanidad, así como verificar la vacunación en infantes, así como adolescentes y adultos, sobre todo aquellos quienes tengan antecedentes de no haber sido vacunados.

La representación del IMSS en el nororiente de la entidad mexiquense recordó la importancia de protegerse del contagio del sarampión, enfermedad febril, contagiosa y a veces epidémica, que se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y rojas, semejantes a picaduras de pulga, y que va precedida y acompañada de lagrimeo, estornudo, tos y otros síntomas catarrales.

Aunque es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, es importante recordar que se trata de una enfermedad viral muy contagiosa -de humano a humano-, que puede adquirirse en cualquier etapa de la vida, incluso, en la edad adulta si no se padeció en la infancia, y puede causar severos problemas de salud.

Síntomas que revelan haber contraído el sarampión

Especialistas del IMSS Estado de México Oriente recordaron que esta enfermedad viral suele manifestarse de 10 a 14 días después de la exposición al virus y su fase inicial, suele extenderse de 4 a 7 días, periodo en el que puede presentarse fiebre, secreción nasal, infección de los ojos, tos, dolor de garganta y aparece un sarpullido rojo visible en la piel, que aparece de 7 a 18 días después de la exposición al virus, iniciando por lo regular en la cara y la parte superior al cuello.

Esta enfermedad se propaga durante aproximadamente tres días, hasta llegar a manos y pies, con una duración promedio del sarpullido de 5 a 6 días, hasta su completa desaparición.

Respecto a las complicaciones asociadas con la enfermedad están: neumonía, infecciones del oído, diarrea grave, inflamación del cerebro e incluso puede provocar la muerte.

De ahí la importancia de que las personas tengan cuidado de un contagio, que se transmite fácilmente cuando una mujer u hombre infectado respira, tose o estornuda y una manera de prevenir es lavado constante de manos, tocarse ojos, nariz o boca, evitar contacto con personas enfermas; cubrirse nariz y boca al estornudar o toser.

Vacuna y evita contagios

El IMSS Estado de México Oriente llamó a padres y madres de familia con infantes menores de 10 años, la aplicación de la Vacuna Triple Viral, que brinda cobertura también contra rubéola y parotiditis.

La primera dosis debe aplicarse al año cumplido y la segunda a los 18 meses, si nacieron después de julio de 2020; o bien, a los niñas y niños a los 6 años para quienes nacieron antes de julio de 2020.

En el caso de adolescentes y adultos de hasta 49 años, sin antecedentes de vacunación en la infancia o esquema incompleto, se recomienda la vacuna doble o triple viral.

Es importante recordar que esta vacuna se aplica en las unidades médicas del IMSS sin importar si se es o no derechohabiente, por lo que es de suma importancia revisar la Cartilla Nacional de Salud y, en caso de no haber recibido la vacuna, acudir a sus unidades médicas para que se les aplique.