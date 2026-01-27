México evalúa si se suma o no a la Junta de Paz de Trump

Donald Trumpo, al presentar en el Foro de Davos su Junta de Paz para la crisis entre Israel y Palestina (Archivo/EFE)

Crisis Israel-Palestina — “Recibimos la invitación por parte del presidente Trump (para que el país se integre a su llamada Junta de Paz para el conflicto Israel-Palestina) y la respuesta que dimos es que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y tiene que ver con esta decisión (de que) México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En la misma línea, la Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que “es muy importante (el reconocimiento de Palestina como Estado). Nosotros en el marco de nuestra Constitución tenemos que contestar porque no es una decisión personal. Y en el marco de nuestra Constitución es la autodeterminación de los pueblos”, sostuvo. Con base en este argumento, Sheinbaum explicó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de analizar el alcance de la invitación y definir la postura oficial del país “esta misma semana”.

El posicionamiento expresado por la mandataria se sustenta en que México ha mantenido históricamente una política exterior apoyada en los principios de no intervención, solución pacífica de las controversias y autodeterminación. En el caso de la crisis que enfrentan Israel y Palestina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en febrero del 2025 que México reconoce tanto al “Estado Palestino” como al “Estado de Israel” y reiteró la necesidad de “construir una salida pacífica”, posición que ha reiterado en foros multilaterales, entre ellos Naciones Unidas.

INVITADOS

Hasta el momento una veintena de países, algunos dirigidos por aliados próximos a Trump, se han sumado a la invitación del republicano, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta de Paz debilita a la ONU. Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudita y Egipto han aceptado formar parte de este grupo, mientras que otras naciones como Francia, España y Suecia la han rechazado.

La semana pasada, el mandatario estadounidense durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, firmó el acta constituyente de su Junta de Paz, un órgano concebido inicialmente para supervisar su plan para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente -es decir, Trump-, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

La Crónica de Hoy 2026