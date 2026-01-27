México inicia actividades del mayor Centro de Formación en Inteligencia Artificial de Latinoamérica

Inician actividades en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial.

El 26 de enero 10 mil estudiantes comenzaron actividades en el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, el cual es considerado el más grande de Latinoamérica. El arranque fue simultaneo en 10 diferentes ciudades de la republica: Mérida, Tijuana, Morelos, Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas, Nayarit y la Ciudad de México.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informa que este proyecto tiene como objetivo impulsar el talento mexicano para desarrollar trabajos de áreas tecnológicas como inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, entre otras.

Además su formación es complementada por habilidades psicosociales e inglés conversacional así como acercamiento a una red de empresas globales líderes en tecnología para su inserción al campo laboral.

El programa se lleva a cabo en coordinación de empresas de tecnología y comunicación y empresas líderes del sector como Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), IBM, entre otras.

Estas capacitaciones forman parte del proyecto “México, país de innovación”, enfocado en garantizar el acceso al conocimiento tecnológico y fortalecer el desarrollo del talento nacional.

Es importante destacar que los cursos también estarán disponibles en la plataforma Saberes MX donde las personas podrán acceder a los cursos de manera gratuita.