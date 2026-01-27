“Mientras no haya consensos, no habrá reforma electoral”: Laura Itzel Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (AS)

“Mientras no haya consensos, no habrá reforma electoral”, reconoció la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo en referencia al rechazo y reticencia que ha generado entre el PT y PVEM, aliados de Morena, esta propuesta que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay una comunicación permanente, y lo que sí yo insisto es que se están trabajando los consensos y mientras no haya consenso, pues no habrá una propuesta formal de Reforma Electoral”, aseveró

La propuesta de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum ha generado cautela y reticencia entre sus aliados del PT y PVEM, sobre todo en lo relacionado a la eliminación de diputados y senadores plurinominales pero también han rechazado el recorte a los recursos de los partidos.

Sumado a ello, Morema tiene frentes abiertos con sus aliados en varios estados como Oaxaca donde el PT local mantiene una confrontación con el gobierno morenista de Salomón Jara e incluso hizo campaña en contra de que se mantuviera en el cargo durante la revocación de mandato que se realizó el pasado domingo.

Sin embargo, Castillo Juárez rechazó una ruptura o focos rojos en la alianza oficialista y consideró que se debe trabajar por la unidad de esa coalición.

“Yo no veo en realidad ningún riesgo y siempre estaremos trabajando a favor de la unidad, y en ese sentido”, estableció

En ese sentido, reconoció que aún no hay consensos para una reforma electoral y por lo tanto se mantienen las negociaciones con PT y PVEM.

“Hasta que no haya una propuesta real donde estemos de acuerdo, pues esto no se estaría realizando en ese momento, sino que hasta que haya un proyecto en el que podamos decir que hay consenso, por lo tanto, creo que lo fundamental también es el trabajo por la unidad”, indicó

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su propuesta de reforma electoral está casi lista y será presentada en febrero una vez que esté en marcha el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.