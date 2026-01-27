Primer megapuente 2026 en México: cuándo es, quién descansa y cuántos quedan en el año

Primer megapuente 2026 en México explicado: cuándo es, quién descansa y cómo aprovecharlo en CDMX

Aunque la Constitución Mexicana se promulgó oficialmente el 5 de febrero de 1917, este año la celebración se recorrá al lunes 2 de febrero para generar un descanso más largo, conforme a lo que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto permite que las y los trabajadores que normalmente descansan sábados y domingos disfruten de un fin de semana largo de tres días, es decir: sábado 31, domingo 1 y lunes 2 de febrero.

En resumen, este primer puente de 2026 es una disposición legal que busca agrupar descansos y dar un respiro más amplio a estudiantes y trabajadores tras el regreso de las vacaciones de diciembre y enero.

¿Cuántos días dura el puente y quiénes descansan?

Si tienes un trabajo formal, el descanso obligatorio aplica únicamente el lunes 2 de febrero. La pausa legal es de tres días en total: sábado, domingo y lunes.

Por su parte, los alumnos de educación básica tendrán un megapuente de 4 días: desde el viernes 30 de enero por el Consejo Técnico Escolar, hasta el lunes 2 de febrero por el feriado oficial.

¿Qué pasa si te toca trabajar este lunes 2 de febrero?

Si en tu trabajo te piden laborar el lunes 2 de febrero, la LFT indica que en lugar de solo pagarte como si fuera un día normal, tu salario debe incluir un pago extra que eleva tu ingreso total a salario triple por ese día trabajado: o sea, tu salario habitual más dos adicionales.

Además, si el feriado cae en domingo y se compensa con prima dominical, esa cantidad también se suma.

¿Qué otros puentes y días feriados hay en 2026?

México tendrá siete días de descanso obligatorio este año, varios de ellos generando puentes a lunes:

1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo 2 de febrero – Constitución (primer puente)

– Constitución (primer puente) 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

– Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 16 de septiembre – Independencia

– Independencia 16 de noviembre – Inicio de la Revolución

– Inicio de la Revolución 25 de diciembre – Navidad

Estos descansos son oficiales según la LFT y están destinados a que tanto trabajadores como familias puedan planear actividades, vacaciones o descansos.