SEP:  Constancia de Situación Profesional supera los 2.5 millones de descargas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo enfatizó que a cuatro meses de la puesta en operación de la Constancia de Situación Profesional, se ha logrado superar ya, los 2.5 millones de descargas y promedia 16 mil consultas diarias.

El titular de la dependencia, recordó que esto se ha logrado en el marco de la estrategia de digitalización más importante en la historia del país, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en coordinación con la Agencia de Transformación Digital.

Asimismo, subrayó que la Constancia de Situación Profesional se puede emitir a través de la página oficial del cedulaprofesional.sep.gob.mx, y recordó que esta herramienta no sustituye la cédula profesional, ni afecta su validez oficial, ya que forma parte de la estrategia de inclusión educativa y digitalización.

“Este documento es un nuevo currículum profesional digital, utilizado por instituciones educativas, empleadores, organismos certificadores y dependencias gubernamentales para procesos de ingreso, promoción, acreditación de estudios y validación de perfiles profesionales”, explicó.

Se trata, abundó, de un instrumento clave para fortalecer el reconocimiento de la trayectoria académica y laboral de las y los profesionistas, además de que contribuye de manera efectiva a la prevención de la falsificación de documentos escolares y académicos, la práctica profesional sin respaldo oficial y la usurpación de profesiones que inciden de manera profunda en la libertad, la salud y los derechos de las personas.

El secretario Delgado Carrillo aseveró que este documento digital, gratuito y de consulta pública permite verificar de manera ágil y transparente la información asociada a la cédula profesional, lo que contribuye a inhibir fraudes y facilita su uso en procesos académicos, laborales y administrativos, tanto en el ámbito público como privado, por lo que, las cédulas profesionales no pierden vigencia, ya que mantienen carácter permanente como documento oficial que acredita la formación profesional en México.

La Constancia de Situación Profesional, que no sustituye la cédula profesional ni afecta su validez, amplía el reconocimiento oficial de todas las acciones de actualización de los profesionistas en entornos digitales y de mayor movilidad y dicho documento no es de carácter obligatorio.

Detalló que este documento integra los datos de las cédulas profesionales y próximamente incorporará el apartado de credenciales digitales “México Insignias Abiertas”, que a través de este mecanismo se podrán registrar certificaciones, competencias técnicas y socioemocionales, así como formación académica y trayectorias profesionales y su implementación fortalecerá la articulación entre educación, certificación y mercado laboral. Asimismo, dará prioridad a los perfiles estratégicos vinculados al Plan México.

Esta herramienta responde a la necesidad de reconocer las capacidades, los aprendizajes, la trayectoria y la actualización de habilidades en un entorno educativo y productivo en constante cambio, donde la digitalización permite mayor certeza, eficiencia y transparencia en la verificación de antecedentes profesionales.

En su oportunidad, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, informó que México cuenta con más de 15 millones de registros de cédulas profesionales, de los cuales más de 4 millones se generaron a partir de 2018, con un crecimiento sostenido en los últimos años y una participación mayoritaria de mujeres profesionistas del 58%, reflejo del avance en el acceso a la educación superior y al ejercicio profesional.

La mayoría de las cédulas profesionales se concentran en áreas administrativas y sociales, dijo, aunque se ha observado una creciente diversificación hacia profesiones vinculadas con las tecnologías y las habilidades digitales, de hecho, ya se cuenta con registros de casi 1,000 cédulas relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA), correspondientes a estudios técnicos en el Conalep y programas de maestría y doctorado en instituciones públicas y particulares.