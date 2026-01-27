Sheinbaum no confirma el freno de envío a Cuba de petróleo; dice que es decisión “soberana”

Sheinbaum no confirma el freno de envío a Cuba de petróleo (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder este martes si se frenaron los envíos de petróleo a Cuba al indicar que es una decisión “soberana” tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de cuestionamientos sobre la relación energética entre ambos países y las presiones por parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, es una decisión soberana. Y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, precisó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, no comentó sobre el reporte de Bloomberg, que informaba que Pemex detuvo el traslado de petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes en medio de las presiones desde Estados Unidos.

No obstante, comentó que los envíos de crudo se realizan bajo contratos comerciales como, en determinados casos, por razones humanitarias y reiteró que se trata de decisiones que se toman conforme a la política energética y exterior del país.

“Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que define Pemex en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias”, expresó.

“Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces, México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, puntualizó.

El país se ha caracterizado por se el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

En el segundo fin de semana de enero, arribó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86 mil barriles de combustible procedente de México, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.