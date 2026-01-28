Advierten de posible caso de sarampión en la UNAM; “presumiblemente adquirido en trabajo de campo”

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que se encuentra a la espera de confirmación de un posible caso de sarampión luego de que un alumno o alumna de la Facultad de Medicina presentara sintomatología sospechosa. A decir de las autoridades universitarias, el caso registrado en el grupo 2216 de esta unidad académica sería la primera irrupción de la enfermedad en el seno de la comunidad universitaria, no obstante, la universidad resaltó que aún se espera el resultado de las pruebas confirmatorias del probable contagio.

Mientras se realizan los análisis, la máxima casa de estudio detalló que el sospechado sarampión podría haber sido adquirido por el o la estudiante durante la realización de trabajo de campo.

La universidad también señaló que durante todo el año anterior la facultad llevó a cabo distintas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad estudiantil, profesorado y trabajadores administrativos, esto como parte de acciones de prevención.

Ante la posible emergencia de un brote, la Facultad de Medicina adujo que su Departamento de Salud Pública dará “puntual seguimiento” a la persona posiblemente contagiada con la finalidad de establecer y aplicar las medidas epidemiológicas que resulten pertinentes.

Como parte del esfuerzo preventivo, la universidad anunció que personal del IMSS acudirá a las instalaciones de la facultad para coadyuvar con las autoridades académicas en la aplicación de acciones preventivas y para brindar “orientación sanitaria”.

En tanto se confirma o se descarta el contagio, la unidad académica pidió a su alumnado y personal, así como al común de la comunidad unamita permanecer atenta ante la manifestación de síntomas compatibles con el sarampión; se alerta particularmente sobre fiebre, salpullido, conjuntivitis o tos.

También se ha pedido a las distintas escuelas y facultades dentro del campus mantener áreas comunes ventiladas, entiéndase, aulas, oficinas, despachos y pasillos, así como informar de inmediato a Servicios a la Comunidad en caso de identificar más probables casos de contagio.

Allende el posible contagio en Ciudad Universitaria, la UNAM recordó que México atraviesa por una reactivación del sarampión, un brote que aqueja a todo el continente, por lo que exhortó al público general a mantenerse atento a las campañas de vacunación y estrategias de prevención lanzadas por el gobierno federal en aras de contener las incidencias.

Por último, la Universidad adelantó que informará con prontitud el resultado de las pruebas confirmatorias tras este repentino posible brote.

SALUD ACLARA DOSIS DISPONIBLES

Ante el repunte en los casos de sarampión a nivel nacional la Secretaría de Salud aseveró que cuenta con 23 millones 529 mil 075 vacunas actualmente disponibles, al tiempo que se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis.

Asimismo, la dependencia sostiene que han sido aplicadas, al 23 de enero de 2026, un total de 12 millones 240 mil 453 vacunas en grupos de población prioritarios, tales como menores de entre 1 año y 18 meses, población rezagada de 2 a 9 años y personas de 10 a 49 años que no cuenten o no recuerden si cuentan con el esquema completo, así como personal de salud, educativo, jornaleros agrícolas y niñas y niñas de entre 6 y 11 meses; en este último caso, tratándose de la “dosis cero”.

Salud enfatizó que el gobierno federal mantiene un monitoreo permanente del comportamiento epidemiológico del sarampión a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Del mismo modo, aseguró que el monitoreo permite detectar posibles casos de forma oportuna, confirmarlos mediante análisis de laboratorio e identificar genotipos circulares, todo en cabal cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.