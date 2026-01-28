Avanza IMSS en meta de vacunación de temporada invernal

Vacunación temporada invernal Llama el IMSS a población vulnerable, menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarzadas, quienes viven con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, a vacunarse contra Influenza, COVID-19 y neumococo, si es que todavía no cuentan con la protección de dichos biológicos y reducir el riesgo de desarrollar enfermedad grave

En la presente temporada invernal, personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha aplicado más de 16.5 millones de vacunas contra la Influenza, COVID-19 y neumococo.

Debido a que aún continuarán las bajas temperaturas y con ello el riesgo de contraer alguna de estas enfermedades el instituto hace un llamado a la población que todavía no se han aplicado estos biológicos, a no dejar pasar más tiempo y acudir a protegerse de desarrollar enfermedad grave.

Para ello, las personas, sobre todo aquellas pertenecientes a grupos vulnerables pueden acudir a las Unidades de Medicina Familiar o Rurales, y protegerse de desarrollar enfermedad grave, ya que si bien es cierto, que se pueden contagiar, la protección de las vacunas, minimiza el riesgo de desarrollar complicaciones.

El IMSS cuenta con 1,280 puntos de vacunación que pueden estar dentro o fuera de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), donde se aplican las vacunas a derechohabientes y población en general.

Es importante mencionar que el instituto ha implementado módulos itinerantes, los cuales se ubican en sitios públicos como: supermercados, tianguis o en lugares de mayor afluencia como plazas públicas.

La aplicación de la vacuna contra influenza, COVID-19 y neumococo se lleva a cabo en Unidades Médicas de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas y en Unidades de Tiempo completo los fines de semana, así como puntos de vacunación en puntos estratégicos fuera de unidades médicas los fines de semana.

Aún estás a tiempo de vacunarte

A la fecha, se han aplicado 11 millones 968,462 vacunas contra la influenza, tres millones 409,543 contra COVID-19 y un millón 180,496 contra neumococo, con lo que se avanza en el cumplimiento de las metas establecidas por el sector salud como parte de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026.

El doctor Rodrigo Guadalupe Ojeda Escoto, coordinador de Programas Médicos del área de Prevención de Enfermedades Transmisibles y Vacunación de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, indicó que este balance es con corte al pasado 23 de enero y recordó que la campaña de vacunación concluye el próximo 3 de abril, de ahí la conveniencia de acudir a aplicarse los biológicos mencionados, ante la persistencia de cambios de temperatura y entrada de frentes fríos al territorio durante la temporada invernal, ya que hay mayor riesgo de adquirir infecciones respiratorias como influenza y COVID-19.

Señaló la conveniencia de acudir a vacunarse con la Cartilla Nacional de Salud, a fin de que el personal de salud verifique si le hace falta alguna otra vacuna, a fin de completar su esquema, aunque si no se tiene a la mano, ello no es impedimento para vacunarse.

Grupos poblacionales vulnerables que se recomienda vacunarse

Refirió que las vacunas van dirigidas a la población infantil de 6 a 59 meses de edad y a las personas adultas de 60 y más años, así como personas de 5 a 59 años con algún factor de riesgo, como: mujeres embarazadas, personal de salud, población que vive con enfermedades como cáncer, diabetes, VIH y enfermedades que, en situación de descontrol, debilitan el sistema inmunológico.

El doctor Ojeda Escoto recordó que la vacunación busca cumplir con tres objetivos primordiales como: prevenir las formas graves de la infección, así como las complicaciones clínicas causadas por los agentes virales, Influenza y COVID-19, en la población blanco y aquella con factores de riesgo, contribuir a la reducción del impacto en la carga de enfermedad institucional por infecciones respiratorias agudas graves, incentivar la vacunación simultánea de influenza, COVID-19 y neumocócica conjugada.

Ante ello, el grupo blanco y con algún factor de riesgo tiene una meta de aplicar 13.9 millones de dosis de vacuna contra influenza, 4.4 millones contra COVID-19 y 1.8 millones contra neumococo.