Avanza la reparación integral para víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que ya se presentan avances en el proceso de reparación integral para las personas y familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, subrayando que la prioridad del Gobierno federal ha sido en todo momento la salud, recuperación y bienestar de las víctimas.

Desde el pasado lunes, autoridades federales comenzaron a contactar directamente a las personas afectadas y a sus familiares con el objetivo de asignarles una cita e iniciar formalmente el proceso de atención y reparación, de acuerdo con cada caso.

Medina Padilla señaló que el Corredor Interoceánico aceptó la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permitirá avanzar en mecanismos legales para atender a las víctimas. En este contexto, explicó que las personas afectadas podrán optar por las salidas alternativas contempladas en los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la propia Fiscalía.

A partir del lunes 1 de febrero, las víctimas comenzarán a recibir atención por parte de un grupo interinstitucional, en el que participarán asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de la FGR, especialistas en Solución de Controversias y representantes de la Secretaría de Gobernación, con el fin de brindar acompañamiento integral durante todo el proceso.

Finalmente, el subsecretario enfatizó que la decisión final recaerá en las propias víctimas, quienes podrán elegir si aceptan integrarse a esta mesa de trabajo y acceder a la reparación integral, reiterando que el proceso se llevará a cabo con respeto a su voluntad y a sus derechos.