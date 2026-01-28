Despachador del Tren Interoaceánico, segundo detenido por la tragedia

Siguen las investigaciones por el descarrilamiento del Tren Interoceànico (Cuartoscuro)

Tragedia — Un mes después del descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia que dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos, las autoridades reportan que derivado de las investigaciones del caso suman hasta ahora dos detenidos, el más reciente, Ricardo Mendoza Cerón, jefe de operadores de este servicio y quien permitió a los maquinistas trabajar sin la licencia vigente.

De acuerdo con la investigación del caso, Mendoza Cerón fue detenido el pasado martes en Coatzacoalcos, Veracruz, según refiere el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Las autoridades señalan que al detenido se le imputan los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, como consecuencia de esta tragedia y quien habría permitido que el convoy fuera operado por maquinistas que no contaban con licencia vigente y quienes fueron los maquinistas han sido identificados como Felipe de Jesús “N”, quien fue el primer detenido en Palenque, Chiapas, y Erasmo “C”, el cual no ha sido aprehendido.

El “siniestro fue provocado por el actuar de Emilio Erasmo Canteros Méndez como maquinista, Felipe de Jesús Díaz Gómez como conductor y Ricardo Mendoza Cerón, a bordo de la locomotora FIT3027, ello en razón de que Emilio Erasmo Canteros Méndez, excedió el límite de velocidad permitido de 50 kilómetros por hora”, apunta la orden de aprehensión contra los tres maquinistas.

El percance, que según los peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) fue a causa del manejo a exceso de velocidad, ocurrió en el kilómetro Z 230 más 290, de la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, en el poblado de Nizanda, Oaxaca.

La Crónica de Hoy 2026