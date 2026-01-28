IMSS construirá un nuevo Hospital en Tlaxcala con UCI Neonatal

Consejo del IMSS aprueba construcción de hospital El Consejo Técnico del IMSS aprobó la construcción de un nuevo Hospital General Regional en Tlaxcala, luego de que el gobierno del estado donó un terreno de más de 75 mil metros cuadrados, lo que permitirá atender el crecimiento en la demanda de atención médica en aquella entidad

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó el proyecto para construir el Hospital General Regional (HGR), luego de que el gobierno del estado de Tlaxcala donó un terreno superior a los 75 mil metros cuadrados.

En sesión ordinaria, el consejo, encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo se determinó que el nuevo Hospital General Regional (HGR), contará con el servicio de Medicina Familiar de 260 camas en el municipio de San Esteban Tizatlán, en Tlaxcala.

Ello, permitirá fortalecer la infraestructura médica y ampliar la capacidad de atención a la población derechohabiente de la entidad, al pasar de 0.56 a 1.09 camas por cada 1,000 derechohabientes, en donde la unidad de Segundo Nivel contará con Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales, pediátricos y adultos, hospitalización, quirófanos, acelerador lineal, consultorios de medicina familiar y centro de mezclas, lo que permitirá brindar atención integral y oportuna a la población.

El director de Administración, Borsalino González Andrade, destacó que el terreno con una superficie de 75,959 metros cuadrados cumple con la certeza jurídica y viabilidad técnica, tras la revisión realizada conforme a los procedimientos institucionales para la selección y evaluación de terrenos, luego de que se confirmó que el polígono se encuentra fuera del régimen ejidal o comunal, lo que brinda seguridad legal al desarrollo del proyecto.

González Andrade, subrayó que la proyección de este nuevo hospital permitirá responde al crecimiento de la población derechohabiente en la entidad.

Resaltó que en la actualidad, el IMSS cuenta con un registro de más de 462 mil personas, cifra que continuará en aumento en los próximos años, lo que hace necesario ampliar la infraestructura hospitalaria y servicios médicos especializados.