Inician la reparación integral de daño a víctimas por accidente de Tren Interoceánico

Descarrilamiento del Tren Interoceánico

A partir de este lunes 2 de febrero, el gobierno de México dará inicio el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025, según informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

La atención estará a cargo de una comisión interinstitucional coordinada por la Segob, que brindará acompañamiento a las 225 personas que viajaban en el tren al momento del accidente.

El anuncio se realizó durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez.

Durante su intervención, el subsecretario Arturo Medina afirmó que desde el primer momento se activó un esquema de atención inmediata, permanente y coordinada para apoyar a las víctimas y sus familias.

“La Presidenta de México nos ha instruido que la atención sea lo más ágil posible. Un trámite que regularmente tarda más de 6 meses, lo haremos a la brevedad posible”, subrayó.

La atención comenzará en comunidades de Oaxaca y Veracruz, donde se concentra el mayor número de personas afectadas. De acuerdo con las autoridades, la prioridad ha sido la salud, recuperación y acompañamiento integral de las víctimas (lo que incluye temas legales), así como el apoyo a los familiares de quienes perdieron la vida.

Medina destacó que se eliminarán trámites innecesarios con el fin de facilitar la reparación del daño y que además, cada víctima contará con el acompañamiento de un asesor jurídico de la CEAV, además de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias y de la propia Secretaría de Gobernación.

Asimismo, informó que el Corredor Interoceánico ha aceptado la reparación del daño recomendada por la FGR, por lo que las personas afectadas podrán optar por las alternativas de solución que se han puesto a disposición. Estas incluirán propuestas de la aseguradora, con montos diferenciados según cada caso.

El funcionario enfatizó que el Gobierno federal mantendrá los trabajos sin interrupciones hasta garantizar que todas las víctimas y sus familias reciban la atención correspondiente.